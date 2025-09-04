По данным Службы внешней разведки России, канцлер Германии Фридрих Мерц придерживается антироссийских взглядов, что, по утверждению ведомства, связано с его личной биографией и семейным воспитанием. Об этом пишет ТАСС.

В СВР заявляют, что желание мстить за поражение нацистской Германии сформировалось у Мерца с детства и вошло в его политическую мотивацию. Также европейских экспертов озадачила его жесткая риторика на фоне усилий по налаживанию диалога между Россией и США по украинскому вопросу.

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