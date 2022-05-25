Эффективная интеграция БелАЭС. Сенаторы одобрили законопроект о «зелёной энергетике»
Новости Беларуси. Пути развития импортозамещения и преодоления негативных последствий санкционной политики Запада для экономики обсуждали 25 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наше законодательство совершенствуется соответственно ситуации. 25 мая сенаторы одобрили законопроект, принятый в двух чтениях депутатами Палаты представителей, «О регулировании отношений в сфере использования возобновляемых источников энергии». Он был внесен на рассмотрение Советом министров буквально неделю назад в исполнение поручения Президента. Документ направлен на поддержку реального сектора экономики и населения.
Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
«Зеленая энергетика» в Республике Беларусь будет продолжать развиваться, совершенствоваться с учетом новых технологических решений и успешного опыта других стран. Но при этом мы должны строго и четко отдавать себе отчет, что одна из главных составляющих всего этого – эффективная стабильная работа белорусской энергетической системы. Прежде всего, это бесперебойная поставка потребителям энергии, сдерживание роста тарифов на энергоресурсы, эффективная интеграция Белорусской атомной электростанции.