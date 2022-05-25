Эффективная интеграция БелАЭС. Сенаторы одобрили законопроект о «зелёной энергетике»

Новости Беларуси. Пути развития импортозамещения и преодоления негативных последствий санкционной политики Запада для экономики обсуждали 25 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наше законодательство совершенствуется соответственно ситуации. 25 мая сенаторы одобрили законопроект, принятый в двух чтениях депутатами Палаты представителей, «О регулировании отношений в сфере использования возобновляемых источников энергии». Он был внесен на рассмотрение Советом министров буквально неделю назад в исполнение поручения Президента. Документ направлен на поддержку реального сектора экономики и населения.