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Эффективная интеграция БелАЭС. Сенаторы одобрили законопроект о «зелёной энергетике»

25 мая 2022 18:47
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Новости Беларуси. Пути развития импортозамещения и преодоления негативных последствий санкционной политики Запада для экономики обсуждали 25 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эффективная интеграция БелАЭС. Сенаторы одобрили законопроект о «зелёной энергетике»-1

Наше законодательство совершенствуется соответственно ситуации. 25 мая сенаторы одобрили законопроект, принятый в двух чтениях депутатами Палаты представителей, «О регулировании отношений в сфере использования возобновляемых источников энергии». Он был внесен на рассмотрение Советом министров буквально неделю назад в исполнение поручения Президента. Документ направлен на поддержку реального сектора экономики и населения.

Эффективная интеграция БелАЭС. Сенаторы одобрили законопроект о «зелёной энергетике»-4

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
«Зеленая энергетика» в Республике Беларусь будет продолжать развиваться, совершенствоваться с учетом новых технологических решений и успешного опыта других стран. Но при этом мы должны строго и четко отдавать себе отчет, что одна из главных составляющих всего этого – эффективная стабильная работа белорусской энергетической системы. Прежде всего, это бесперебойная поставка потребителям энергии, сдерживание роста тарифов на энергоресурсы, эффективная интеграция Белорусской атомной электростанции.

Эффективная интеграция БелАЭС. Сенаторы одобрили законопроект о «зелёной энергетике»-7

Социальная поддержка населения остается в приоритете. Несмотря на санкции, пенсии и зарплаты выплачиваются вовремя и в полном размере. Беларусь оперативно реагирует на вызовы времени и противопоставляет им системную работу.

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# Государственная политика в области энергетики # общество # Денис Карась # Александр Лукашенко # Фотофакт

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