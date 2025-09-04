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FT: коалиция желающих раскололась из-за обещаний отправить войска в Украину

04 сентября 2025 08:30
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FT: коалиция желающих раскололась из-за обещаний отправить войска в Украину-0

Вопрос о возможной отправке войск в Украину стал причиной раскола в «коалиции желающих». Об этом сообщает Financial Times.

Одни страны, в том числе Великобритания, выступают за размещение контингента, а другие, например Италия, – против. Третья же группа, в которую входит Германия, еще не приняла решение.

Также были разногласия по поводу гарантий безопасности для Украины. Пока неясно, будет ли это соглашение включать в себя взаимные обязательства по обороне и участию в возможном будущем конфликте. 4-го сентября коалиция планирует обсудить в режиме видеоконференции варианты прекращения огня.

Фото: pixabay

# Международная политика # Армия

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