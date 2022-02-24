Азарёнок: «Ничего не боимся, не тревожимся, никакой чрезвычайщины. Идём на референдум и занимаемся делами житейскими»

Новости Беларуси. Кто пытается сорвать реферндум и чем чреваты попытки раскачать ситуацию? Знает Григорий Азаренок. Внеплановый выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Конечно, напрашивается рубрика про Украину. Но нет. Точнее – не совсем. Сегодня о наших баранах, а точнее о еще более тупых особях – змагарах. Кстати, Дудик, Шрайбман, Мартынова, кто там еще, вы уже сколько москалей порубали? Сколько танков згрызли своими свядомыми щирыми зубами? Гурков, ты там как, уже победил десантные дивизии? А ведь так хвалился, такие видосики записывал, рассказывал, как помрешь за нэньку. Михалок, ты там как, повел с воплями про Свету и бобра в бой жовто-блакитные батальоны? Правильно говорит Президент – вы все люди бабок. Даже не рубля, не гривны, вы люди доллара, а за доллары не умирают. И где все громодяне, которые орали писни про батьку их, Бандеру, где те, кто визжал, что буде помирати. Где эти стадионы, орущие – москалей на ножи? Так вот они – москали – а вас почему-то не бачно, не чутно. Самая быстрая операция в истории человечества, больший позор, чем афганское правительство, оно хоть неделю сопротивлялось талибам. Подробнее о событиях на Юге и нашей роли во всем этом рассказал Евгений Пустовой. А я – немного о другом. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте.

Григорий Азаренок:

Ну, теперь к нашим. Активизировались, собаки. Завыли воем. Не потому, что нэньку они сильно любят, плевать они на нее хотели, как и на Беларусь. Подумали, что можно качнуть ситуацию. Мы опустим новости из дурдома, в которых они рассказывают, что эта спецоперация – хитрый план Лукашенко, чтобы не проводить референдум. Или вот предложение Тихановской срочно вступить в должность и отдавать распоряжения. Право слово, говорите, говорите, нам пропагандировать ничего не надо, вы настолько конченые идиоты, что вам достаточно просто открывать фейсбуки и писать – все сразу становится понятно. Они сегодня и брифинги проводили, и призывали, и качали, и шатали, и начали вновь звать людей на улицу. В чатиках зелеботы массово рассылали призывы – выходим, выходим, выходим.Так вот, просто и доходчиво. Предупреждаю вас. Очень серьезно. Только высуньтесь! Только покажите свои пятачки не по делу. В условиях такого геополитического шторма уже не смешны слова про мир и стабильность. И этот мир наши правоохранители сберегут. Каждое ваше сообщение в интернетике читается. В каждом чате и чатике есть сотрудники. И вот, какое мнение у большинства из них. Пятую колонну, власовцев, полицаев, бандеровцев вырезали во все временна беспощадно. И если вы только попробуете, жалкая кучка недобитков, хоть что-то здесь спровоцировать, хоть как-то массово нарушить общественный порядок – ну не плачьте потом, не фотографируйте свое филе, не вопите, постики не пишите. И не говорите, что не предупреждали.