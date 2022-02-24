Право на охрану здоровья и бесплатное лечение. Что предлагают добавить в новой Конституции?

Новости Беларуси. Важнейшая общественно-политическая кампания близится к развязке. 27 февраля – основной день голосования на референдуме по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие, кому небезразлична судьба Беларуси, уже выразили свою гражданскую позицию.
Это выбор, который может изменить будущее страны. И он требует обдуманного подхода. Важен голос каждого белоруса. Какие изменения предложены для обновления Конституции, в чем суть поправок и какие перспективы подразумевает проект? Мы рассказываем, что должен знать каждый.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Статья 45 – наше здоровье. Право на охрану здоровья и бесплатное лечение – неизменная норма Конституции. Обновленный проект предлагает дополнить это социальную гарантию для белорусов еще более точной формулировкой. За счет государственных средств в порядке, установленным законом. Но главное – в Конституции может появиться новая строка. Граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья.
Что это меняет? Ничего, относительно бесплатной государственной медицины. Это право остается белорусам как гарантия заботы страны о своих людях. Зато именно эта обязанность, позаботиться о себе наравне с государством, может стать стимулом конституционного уровня. Вовремя пройти обследование, заняться спортом или отказаться от вредной привычки – ведь благополучие страны в здоровье каждого из нас. Так стоит ли перекладывать всю ответственность на него? Выбор за нами, так давайте сделаем его не для галочки.
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