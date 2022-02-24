Право на охрану здоровья и бесплатное лечение. Что предлагают добавить в новой Конституции?

Новости Беларуси. Важнейшая общественно-политическая кампания близится к развязке. 27 февраля – основной день голосования на референдуме по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие, кому небезразлична судьба Беларуси, уже выразили свою гражданскую позицию.

Это выбор, который может изменить будущее страны. И он требует обдуманного подхода. Важен голос каждого белоруса. Какие изменения предложены для обновления Конституции, в чем суть поправок и какие перспективы подразумевает проект? Мы рассказываем, что должен знать каждый.