Прямой эфир

Право на охрану здоровья и бесплатное лечение. Что предлагают добавить в новой Конституции?

24 февраля 2022 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Важнейшая общественно-политическая кампания близится к развязке. 27 февраля – основной день голосования на референдуме по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие, кому небезразлична судьба Беларуси, уже выразили свою гражданскую позицию.

Это выбор, который может изменить будущее страны. И он требует обдуманного подхода. Важен голос каждого белоруса. Какие изменения предложены для обновления Конституции, в чем суть поправок и какие перспективы подразумевает проект? Мы рассказываем, что должен знать каждый.

Право на охрану здоровья и бесплатное лечение. Что предлагают добавить в новой Конституции?-1

Ксения Худолей, политический обозреватель:
Статья 45 – наше здоровье. Право на охрану здоровья и бесплатное лечение – неизменная норма Конституции. Обновленный проект предлагает дополнить это социальную гарантию для белорусов еще более точной формулировкой. За счет государственных средств в порядке, установленным законом. Но главное – в Конституции может появиться новая строка. Граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья.

Право на охрану здоровья и бесплатное лечение. Что предлагают добавить в новой Конституции?-4

Что это меняет? Ничего, относительно бесплатной государственной медицины. Это право остается белорусам как гарантия заботы страны о своих людях. Зато именно эта обязанность, позаботиться о себе наравне с государством, может стать стимулом конституционного уровня. Вовремя пройти обследование, заняться спортом или отказаться от вредной привычки – ведь благополучие страны в здоровье каждого из нас. Так стоит ли перекладывать всю ответственность на него? Выбор за нами, так давайте сделаем его не для галочки.

Читайте также:

Богдан о понятии брака в Конституции: «Настоящая семья может быть только там, где есть мама и папа»

Статья 32 – наши семьи. Что предлагают изменить в Конституции по вопросам брака и материнства?

Персональная безопасность. Как изменится статья в Конституции об использовании личной информации?

# Конституция # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не должны братские народы воевать». Почему Лукашенко и Путин решили оставить российские войска в Беларуси?
24 февраля 2022 17:31

«Не должны братские народы воевать». Почему Лукашенко и Путин решили оставить российские войска в Беларуси?

«Каждый из нас должен проголосовать». Пограничники рассказывают, почему досрочно поучаствовали в референдуме
24 февраля 2022 16:52

«Каждый из нас должен проголосовать». Пограничники рассказывают, почему досрочно поучаствовали в референдуме

Анатолий Глаз: граждане эвакуируются через пункты пропуска. Настоятельно рекомендуем отменить поездки в Украину
24 февраля 2022 16:50

Анатолий Глаз: граждане эвакуируются через пункты пропуска. Настоятельно рекомендуем отменить поездки в Украину