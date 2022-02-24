Генеральный директор Belavia: в связи с последними событиями в Украине вынуждены изменить расписание

Новости Беларуси. Беларусь закрыла часть своего воздушного пространства. Решение принято в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничение действует по рубежу: госграница Беларуси, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев. Россия также сообщила о закрытии неба на западной границе с Украиной и Беларусью. Запрет не распространяется только на воздушные суда государственной авиации. Аналогичные меры приняты Молдовой и Украиной. В связи с этим авиакомпания Belavia скорректировала расписание рейсов на ближайшие дни.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

В связи с последними событиями в Украине, закрытием части воздушного пространства Российской Федерации, Республики Беларусь, Молдовы авиакомпания вынуждена изменить свои планы полетов, часть рейсов отменена, часть рейсов выполняется по измененным маршрутам и расписанию. Часть рейсов мы сегодня, 24 февраля, отменили. Это Сочи, Стамбул и Тель-Авив. Мы прорабатываем альтернативные маршруты, чтобы все-таки попытаться в ближайшее время не отменять данные маршруты.