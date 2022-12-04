Азарёнок: «Не зря майдан начинался с того, что голая феминистка спилила крест в Киеве»

Происходящее в Украине уже неприкрыто напоминает открытый сатанизм и богоборчество. Там начались гонения на православную церковь Московского патриархата, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раскольники, заручившись поддержкой СБУ и нацистских бандформирований, отжимают храмы, проводятся аресты, обыски. Величайшую святыню православного мира – Киево-Печерскую лавру – собираются отжать. В чем потаенное таких процессов, расскажет Григорий Азаренок в своей авторской рубрике.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот и свершаются они, последние времена. Упала звезда Полынь, и всадники апокалипсиса запрягают своих костлявых лошадей. На Церковь Христову объявлены открытые гонения. Бесы не скрывают, что хотят уничтожить нас как народ, как нацию, как цивилизацию. А корень ее – православная Церковь Христова. И нет больше потаенного, все явно. Ложь воплотилася в булат;

Каким-то божьим попущеньем

Не целый мир, но целый ад

Тебе грозит ниспроверженьем… Посмотрите на вурдалака из ада в видео. Этот упырь сам родом с Донбасса. Начинал с ОПГ. И он публично отрекся от своей матери, которая осталась там, среди сепаров и ватников. А он – цээуропеец. Европеец в нынешние времена – равно сатанист.

Григорий Азаренок:

Ох, как похихикивают с Евгения Пустового и его вчерашнего заявления про каннибализм бандеровской сволочи. А что он не так сказал, скоты вы подлые, смехачи? Вот – львовское меню: крылышки-гриль – «Дом профсоюзов», томатный сок – «Горловская мадонна» и алкогольный набор «Аллея ангелов». Что, не было ребрышек, сложенных в киевских магазинах в формах русских тел? Что, тварюги поганые, интеллигенты стонущие, защитники нэньки, не было бабы с серпом, перерезающей горло? Не было вот этого вот упыря? «В общем, получили информацию, что в ходе выполнения боевого задания им были получены ранения, несовместимые с жизнью». Подробнее. Нет этой мрази, варящей в котле голову русского солдата? Не было казней, пыток, кастраций, убийств в голову, не было садистского привязывания к столбам? Нет всего этого бала сатаны? Нет вот таких вот роликов?

Григорий Азаренок:

И вот уже пошли просто узаконенные гонения на Христову Церковь. Батюшек арестовывают, громят храмы. Рогатый Зеля пообещал уничтожить Православную церковь Украины. Они дышат злобой и ненавистью. Не зря майдан начинался с того, что голая феминистка спилила крест в Киеве. Нынешняя Украина – сатанинское, демоническое, дьявольское, богоборческое государство, государство антихриста, оружие князя тьмы. Мне вот интересно, проклятая дисида, конченые демократы, христианские визионеры, те, кто в конце 1980-х охал возле церквей, сетуя на советскую власть, вы хоть видите, куда вы дошли, в какой мрак, в какую бездну? Батюшки, поддерживавшие белорусский мятеж, вы видите, что у вас отросли копыта? Вы видите, что вы все причастились крови сатаны? Вы слуги адовы, дети тьмы.

Они хотят захватить Киево-Печерскую лавру. Вероятно, сделают это. Только тут вы уже поплатитесь. Когда святой воин Илия Муромец восстанет из пещер, как тогда восстал с печи, и уничтожит идолище поганое. Есть пророчество старцев. Когда бесы осквернят лавру – через полгода будет победа воинства Христового. Так уж случилось, что вожди наши, Александр Лукашенко и лидер России, ныне единственные в мире, кто на земле защищает Церковь Христову. Они – предводители воинства Христового на земле. Ну так и поможет святой архистратиг Михаил и все воинство небесное. И ежели Бог с нами, то кто же на нас?

А вы, враги Божии, слушайте. Для вас – пророк Иезекииль: «И не пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что я Господь каратель». Победа будет. Потому что за нами любовь. И Пресвятая Богородица. Сегодня Празднование введение ея во Храм.