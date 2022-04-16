Григорий Азарёнок: «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Всегда надо помнить об этом»

Новости Беларуси. Запад по-прежнему держит наш регион в напряжении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соединенным Штатам необходимо, чтобы боевые действия в Украине продолжались как можно дольше, желательно втянуть в конфликт всю Восточную Европу. Наша страна, наоборот, делает все, чтобы сохранить мир. Об угрозах и их причинах авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Всегда надо помнить об этом. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Пропоем славу крейсеру «Москва». Нет большей чести для военных кораблей, чем гибель в бою. Их история становится легендой. Но не оставляет ощущение противной брезгливости. Любой нормальный человек задаст вопрос. Почему флагман черноморского флота аж конца 1970-х, а у каждого поганого олигарха новейшие яхты за миллиарды? Дрянь и погань – этот ваш криминальный капитализм. Как же хорошо, что Президент свернул ему шею в зародыше. А теперь об обстановке. Польша продолжает стягивать боевые резервы к границам Беларуси. Они расконсервировали всю свою старую технику, стягивают все, что возможно. Крупные силы находятся в Прибалтике. Украина притянула к нам артиллерию. Шпаковский: «Необходимо все же быть готовыми и к негативному развитию событий, быть готовыми защищать нашу родину». Читайте здесь.

Григорий Азаренок:

Об одном из сценариев в интервью «СБ. Беларусь сегодня» рассказал госсекретарь Совбеза. Бандеровские свиньи устраивают провокацию, и под шумок втягиваются ляхи. Они оборзели от мнимых перамог в интернете. Они реально считают, что нас можно захватить. Они очень сильно ошибаются. За свою землю белорусский народ будет драться так, что все их крылья гусарские выгорят до последнего перышка. Сегодня наши люди были у мемориалов и памятников. Сегодня мы все пришли к тем могилам. К тем местам, которые говорят нам о той войне. О тех людях, которые никогда не вставали на колени. Которые били врага. Которые победили самую страшную силу в мире. Наш Президент был в Хатыни. Место силы белорусского народа. Эти колокола до сих пор говорят нам о том, что такое трижды проклятый Запад. Эти колокола просят нас – не пускайте их сюда больше. Никогда не пускайте. И мы не пустим. А теперь о том, до чего аморально и подло может опуститься человек. Это не покажет вам шваль под названием «незалежныя СМИ». Не прокомментируют змагарские аналитики. До такой низости, подлости, как укрошвайны, как бандеровцы, не доходили ни Дирлевангер, ни СС, ни Гестапо. Тут не будет сцен физического насилия. Здесь – моральное уродство того, что несет Запад.

– Алло?

– Да.

– Алло, да.

– Майор Чернобаев.

– Здравствуйте.

– Я, конечно... Очень печальная новость, вы уж извините, в такое время. В общем, получили информацию, что в ходе выполнения боевого задания им были получены ранения, несовместимые с жизнью. Погиб.

– [Кричит и плачет – прим. ред.]. А где он сейчас?

– Дело в том, что в него попали, значит, из «Байрактара» ракетой. В БНП его. И там все сгорело, ничего не осталось.

– Боже, боже! Как же так, господи. Где он? Где он? Где? Привезите мне его!

– Он как бы частями, по частям находится в земле украинской уже, наверное, его похоронили. Может быть, нет. Неизвестно.

– Нет! Нет, верните мне его! Сюда верните, пожалуйста! Верните! Господи, за что? За что? Господи, верните мне, пожалуйста, хоть труп. Верните!

– Вы поймите, фарш невозможно провернуть назад, это необратимый процесс. Он не состоит уже как бы из одного куска, его разорвало на несколько кусков. Понимаете? Отдельно руки, отдельно ноги, отдельно голова.

– Ой, боже, за что? За что, господи? Господи, за что? Как вы нашли меня? Как, господи? Мамочки родные, мама. Ой, мамочки родные! Что от меня требуется, скажите?

– Смотрите, что от вас требуется. Вы мать. Понимаете? Стране нужны солдаты, поэтому, пожалуйста, найдите себе нового мужа и сделайте еще желательно мальчика.

– Нового мужа...