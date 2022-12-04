Прямо на глазах контролёра уничтожили урожай кукурузы. Почему в хозяйстве «Урицкое» не убрали культуру вовремя?

Новости Беларуси. Несмотря на все усилия, до аграрной идиллии нам еще далеко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Практически 50 хозяйств в Беларуси не успели убрать кукурузу до наступления морозов. Больше всего таких случаев фиксируется в Гомельской области. Что значит для сельского хозяйства потерянный урожай? Оценила масштабы Анна Корольчук.

Поля хозяйства «Урицкое». Вот так, прямо на глазах контролера, работники уничтожают свой урожай кукурузы. Причем по документам эти 8 гектаров числятся убранными. Доказательства «приписки» хотели спрятать под снегом, но проверка вовремя остановила нарушителей. 272 га урожая не убрали – поля затопило водой из рек. Как решили проблему в хозяйстве?

Сергей Глоба, начальник управления КГК Гомельской области:

Приняты меры, чтобы кукуруза была убрана, как положено. Те полгектара, которые задисковали, по требованию комитета был определен ущерб предприятию, эта сумма небольшая, на самом деле, около 200 рублей. Виновные лица уже внесли эту сумму.

До наступления мороза в 19 хозяйствах Гомельской области не убрали кукурузу. И это только по официальной отчетности. Еще в шести случаях Комитет госконтроля обнаружил искажение данных. Бесхозяйственность в основном оправдывали плохой погодой. Но в большинстве случаев виновата низкая готовность техники. Кукурузу оставить под снегом до весны. В каком белорусском хозяйстве ставят смелый эксперимент?