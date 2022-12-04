272 га урожая не убрали – поля затопило водой из рек. Как решили проблему в хозяйстве?

Новости Беларуси. Несмотря на все усилия, до аграрной идиллии нам еще далеко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Практически 50 хозяйств в Беларуси не успели убрать кукурузу до наступления морозов. Больше всего таких случаев фиксируется в Гомельской области. Кукурузу оставить под снегом до весны. В каком белорусском хозяйстве ставят смелый эксперимент?

272 гектара кормовой культуры ушло под снег в хозяйстве «Скороднянский». Сказать, что ее не пытались убрать вовремя, нельзя. Но в таких условиях механизаторы работали впервые.

Василий Косенко, руководитель хозяйства «Скороднянский»:

У нас проходит очень много рек, в Ельском районе пять речек. И когда начинают спускать воду другие хозяйства, нас всегда подтапливает. В принципе, мы с этой работой справились, мы убрали все. Остались только такие небольшие участки. Кормов, заготовки, техники достаточно, но просто техника не идет. Влажность.

Василий Косенко руководитель опытный, не привык быть в числе отстающих. В 2021 году под кукурузой было 3 500 гектаров, с ней справились к середине октября. В этом сезоне она занимала на треть меньше площадей, но задание оказалось непосильным. Прямо на глазах контролёра уничтожили урожай кукурузы. Почему в хозяйстве «Урицкое» не убрали культуру вовремя?

На помощь приехала техника из других хозяйств, общими силами справились за три дня. Последние 10 гектаров хозяйство передало местному обществу охотников и рыболовов, доедать початки будут дикие животные. Из сложившейся ситуации в районе сделали выводы.

Мария Змушко, главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Ельского райисполкома:

В связи со сложившимися погодными условиями Ельского района, пересмотрена структура посевных площадей. Уменьшение посева кукурузы с заменением в севооборот многолетних трав. И не исключается размещение однолетних трав, которые в севообороте будут занимать две и более культуры за какой-то промежуток времени.