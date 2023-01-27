Белоруска 3 года не получала пенсию, потому что предприятие не вело документацию. Подробности истории

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды. Ее надои отжали на стиле 90-х. 23 года в колхозе «Рассвет» ушли в закат трудового стажа нашей следующей героини. При оформлении досрочной пенсии оказалось, что документы, подтверждающих на льготу право, как корова языком слизала.

Валентина Кабанцова:

«Рассвет» присоединили к Краснопольскому, а потом скинули эти колхозы в один колхоз. И документы не сохранились. Зарплата была, а книжки надоя молока не велись. Именно, что я выполняла норму. Норма – доить 50 голов. Что упало, то пропало. От райисполкома до Минтруда и соцзащиты чиновники разводили руками. В областном объединении профсоюзов с такой трактовкой не согласились в корне: ответственность нанимателя за сохранность документов, как и за ущерб, им причиненный, – законная повинность.

Петр Грибановский, главный правовой инспектор Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса:

При работе в обычных условиях трудовой стаж, возраст для выхода на пенсию работницы составляет 58 лет, а для работников, работающих в особых условиях, он значительно ниже. Уже переработав значительно этот период времени, мы приняли решение в областном комитете профсоюзов оформить в интересах Валентины Васильевны исковое заявление в суд Краснопольского района. Работала на вредном предприятии, а раньше уйти на пенсию не разрешили. Разобраться помогли профсоюзы – подробности здесь. В Могилеве экспертизой дело не ограничилось. Чтобы доказать факт работы в колхозе, суд вызывал бывших коллег Валентины Кабанцовой. Три года споров, и Фемида склонилась в пользу истца. Материальный ущерб оценили в 35 тысяч рублей.

Петр Грибановский:

Нанимателя лучше и правильнее контролировать, но делать это можно не напрямую, а через ту профсоюзную организацию, которая у нас есть практически на каждом предприятии. В любой момент можно просто подойти на консультацию. Человеку, который знает, что у него есть определенное право, просто поинтересоваться насчет того, как это право соблюдается или будет соблюдаться в дальнейшем. Все ли для этого нормально, можно этот вопрос даже рассмотреть на заседании профкома. Правопреемник колхоза «Рассвет» – предприятие «Краснопольский» – выполнять решение суда, видимо, не спешит, как и выплачивать уже законную пенсию. Валентина Кабанцова теперь обивает пороги районных приставов. И судя по здешнему отношению к документообороту, продолжение следует.

Валентина Кабанцова:

Вот сейчас вы ведете эти дневники? Я знаю, что у нас в колхозе все ведется, а там… Там очень много людей из Краснопольска не получают пенсию из-за потери документов. Пенсионное законодательство не прекращают корректировать. С 2023 года увеличилось количество лет, за которые нужно предоставить справки о зарплате: с 28 до 29. Второе нововведение – минимальный страховой стаж для назначения трудовой пенсии вырос на шесть месяцев и теперь составляет 19 лет. «Народный контроль» рекомендует: не рассчитывайте на порядочность нанимателя, ваш заслуженный отдых в ваших руках.