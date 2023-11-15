Азарёнок: «Любой нормальный человек спросит – а где союзный медиахолдинг, о котором 2 года идут разговоры?»

Григорий Азаренок, СТВ:

Любой нормальный человек спросит: а где союзный медиахолдинг, о котором два года уже идут разговоры? Уже есть дискуссии на разных ток-шоу. Я россиянам говорю: извините, пожалуйста, вот мы про роуминг говорили. Говорю: есть поручение двух президентов, есть поручение двух глав государств. В Беларуси невыполнение поручений президента, показывали по телевизору сейчас, что это – наручники. В лучшем случае – отставка, конец любой карьеры и так далее. То есть это жестоко и правильно. Значит, у вас не выполняют поручения президента, значит, у вас для некоторых «коммерсантов», некоторых коммерческих групп, некоторых персонажей по распоряжению Владимира Путина – а, чего-то поговорили... Бойцы гибнут, гибнут русские люди: дагестанцы, чеченцы, буряты, евреи, казаки сражаются с нацизмом, а они устраивают игры, элитные какие-то! Еще, извините, ждут, когда к ним с Запада придут и скажут: вот сейчас как-то неловко. Потому что Запад говорит: мы вас убить вообще хотим. А вот когда Запад придет и скажет: ой, а давайте вот... А нам в таком случае что?

Алексей Дзермант, политолог:

Да. Вот поэтому действительно, если мы говорим про общее пространство, про объединение, нужен тот же самый единый медиахолдинг.

Григорий Азаренок:

Извиняюсь, Алексей, не договорил. Так же как с роумингом, так и с медиахолдингом. 2021 год, ноябрь. Подписали 28 союзных программ и подписание, распоряжение о создании союзного медиахолдинга. Владимир Путин на связи. Александр Лукашенко во Дворце. Принимается решение. Я уверен, я знаю, что в Беларуси все всё подготовили, все выполнили, потому что по-другому быть не может. Потому это распоряжение Президента. В России, я так понимаю, то ли не хотят, то ли неинтересно, то ли что. Ну, саботируется-то с той стороны. Это однозначно, потому что у нас не такая государственная модель. Ну конечно, Владимиру Путину не до всего, потому что идет СВО, дипломатия и шпионские игры. Все идут. И энергетика, и так далее. И вот серьезный вопрос: ребят, так нельзя.

Алексей Дзермант:

Чтобы не было «коммерсантов», льющих в уши фейки, информацию от предателей «пятой колонны», нам и нужен единый союзный медиахолдинг. Нам нужен свой рупор, свой источник информации и интерпретации событий определенных. Но его нет? Почему? В чем причина? Кто виноват? С этим нужно разбираться. Я абсолютно уверен, что для белорусской стороны это принципиальный вопрос. Создавать этот холдинг нужно. И опять же повторю, что нужно набирать идейных идей, сторонников Союзного государства. А не просто профессиональных журналистов и менеджеров, которые в критический момент предадут, сбегут, как мы это видели в разных СМИ – российских и белорусских, даже союзных. Поэтому здесь нужен совершенно новый подход, потому что мы находимся в условиях военного времени.

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