Как будущей маме подготовиться к роддому? Список необходимых вещей

Мужчины могут бесконечно долго рассказывать о службе в армии ровно так же, как женщины о родах. Безусловно, у всех они проходят по-разному. О самых необычных вариантах родовспоможения поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Расскажите, что за необходимые вещи [взять в роддом – прим. ред.]?