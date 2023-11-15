Как будущей маме подготовиться к роддому? Список необходимых вещей

Мужчины могут бесконечно долго рассказывать о службе в армии ровно так же, как женщины о родах. Безусловно, у всех они проходят по-разному. О самых необычных вариантах родовспоможения поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Расскажите, что за необходимые вещи [взять в роддом – прим. ред.]?
Владислав Сокол, врач акушер-гинеколог, заведующий акушерским обсервационным отделением № 2 3-й городской клинической больницы:
Самое необходимое в роддоме в первую очередь, когда женщина идет на роды – это средства личной гигиены. Обязательно должно быть одно-два полотенца, должен быть какой-то халатик сверху накинут, потому что сорочки предоставляются во всех роддомах одноразовые либо прошедшие стерилизацию. Бутылка воды, лучше две, и обязательно что-то съестное. Потому что в родах ни в одном роддоме не рекомендуется что бы то ни было есть по той причине, что любые роды – это потенциальные какие-то возможные осложнения. Соответственно, это потенциальный наркоз, и желудок должен быть пуст, но после родов есть захочется очень сильно.
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