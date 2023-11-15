Отдельный родзал и палаты семейного типа. Практикуют ли в Беларуси водные роды?
Мужчины могут бесконечно долго рассказывать о службе в армии ровно так же, как женщины о родах. Безусловно, у всех они проходят по-разному. О самых необычных вариантах родовспоможения поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Я знаю, что сейчас популярны некие роды в воде. Вы слышали такое? Что это – модная тенденция, современная или они действительно помогают как-то снизить боль?
Мария Абрамович, акушерка 6-й городской клинической больницы:
На самом деле, это не конкретно в воду. По санэпидрежиму мы не имеем право вести непосредственно роды в воде. У нас есть такая возможность, есть VIP-отделение, в котором находится абсолютно отдельный персонал. В котором есть отдельный родзал, палаты семейного типа. Там могут присутствовать и жить даже родственники на протяжении всего послеродового периода и во время родов. Есть ванны, души – это может только способствовать облегчить схватки, но сами непосредственно роды мы все равно проводим не в воде. То есть можно провести все схватки в теплой воде, расслабиться как-то. Точно также касается фитбола.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Неужели это как-то помогает?
Мария Абрамович:
Это очень отвлекает, по крайней мере, расслабляет как-то мышцы.
Алеся Лакина:
Мне просто кажется, что там не до отвлечения совсем. Там женщина не замечает, что вокруг происходит.
Мария Абрамович:
Да, на самом деле так и есть. Но многим фитбол помогает расслабить мышцы. Вода тоже, говорят, что помогает расслабиться, тем самым пережить легче схватки. Но сами роды в воде у нас, конечно, не происходят. Если это обычные бесплатные роды, то условий таких нет, потому что роженица за роженицей может рожать через каждые пять-десять минут. Понятно, что подготовить это все невозможно.
Было страшно и жутко. О необычных случаях из практики рассказал акушер-гинеколог – подробнее здесь.