«Облегчает схватки». Что поможет сделать роды более комфортными?

Мужчины могут бесконечно долго рассказывать о службе в армии ровно так же, как женщины о родах. Безусловно, у всех они проходят по-разному. О самых необычных вариантах родовспоможения поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Можно ли принимать какие-то травяные отвары успокоительные, расслабляющие?

Владислав Сокол, врач акушер-гинеколог, заведующий акушерским обсервационным отделением № 2 3-й городской клинической больницы:

Мы на самом деле ничего такого не рекомендуем. Но раньше мы широко практиковали в назначениях беременным – это было и есть в текущих клинических протоколах: использование препаратов валерьяны. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Мария, а гипнороды – это понятие? Массажи, аромамасла какие-нибудь – в этом периоде можно применять?