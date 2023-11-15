«Облегчает схватки». Что поможет сделать роды более комфортными?

Мужчины могут бесконечно долго рассказывать о службе в армии ровно так же, как женщины о родах. Безусловно, у всех они проходят по-разному. О самых необычных вариантах родовспоможения поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Можно ли принимать какие-то травяные отвары успокоительные, расслабляющие?
Владислав Сокол, врач акушер-гинеколог, заведующий акушерским обсервационным отделением № 2 3-й городской клинической больницы:
Мы на самом деле ничего такого не рекомендуем. Но раньше мы широко практиковали в назначениях беременным – это было и есть в текущих клинических протоколах: использование препаратов валерьяны.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Мария, а гипнороды – это понятие? Массажи, аромамасла какие-нибудь – в этом периоде можно применять?
Мария Абрамович, акушерка 6-й городской клинической больницы:
Можно применять все, что облегчает схватки. Можно массажи, любые отвлекающие моменты.
Алеся Лакина:
Мне кажется, вы описываете какую-то идеальную картинку. Мне кажется, все-таки не разрешают в обычных государственных учреждениях это использовать.
Мария Абрамович:
Конечно, если это бесплатные роды. В предродовой палате, в которой находится, например, пять коек – понятно, что это может другую женщину как-то, может быть, ущемить в ее правах. Может, ей нельзя по показаниям ходить, нужно лежать, а ты можешь пританцовывать. То понятно, конечно, что это немножко нас ограничивает. По поводу VIP-родов – когда абсолютно полностью у тебя отдельная палата, ты можешь там с родственниками находиться. Можешь свечи запаливать, просто в душе стоять целый час, и тебе никто ничего не скажет. То есть для этого и необходимо это индивидуальное ведение родов.
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