Алёна Дзиодзина: «Европейские страны вытравливают наши СМИ и всерьёз намерены их заменить»

Новости Беларуси. Уже второй год подряд День герба и флага символично совпадает с празднованием Дня Победы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И действительно, тот референдум 1995 года, утвердивший наши символы, символизировал Победу над реинкарнацией фашизма. Вторая попытка нацистского реванша была в 2020-м. И снова Беларусь под своими историческими символами выстояла и победила. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина продолжат в авторской рубрике «Паноптикум».

Алена Дзиодзина, психолог:

Чем больше времени проходит между человеком и событием, тем сильнее память о нем размывается, и мы склонны забывать его значимые уроки. Для нашего сознания это нормально. Удерживать в поле внимания лишь то, что наиболее актуально на данный момент Потому не зря люди придумали для себя памятные даты. Как не зря в Беларуси объявляют Год исторической памяти. Как не зря на информационном фронте понимание Дня Победы пытаются переформатировать. Ибо есть уроки из прошлого, которые всем важно помнить. Ведь ход истории – это мы, без участия таких же простых людей многого бы в этом мире никогда не случилось. Именно потому на информационном поле настолько усиленно борются за наши души.

Алена Дзиодзина:

В преддверии Второй мировой войны идеи нацизма тоже прельстили народы в массах, лишь это дало ему возможность прожить свою короткую и разрушительную жизнь. А когда люди опомнились, то многие ужаснулись, на что они оказались способны. Любой адекватный европеец сейчас скажет, что нацизм – это плохо. Как не сомневались в этом будущие сторонники Гитлера. Душа человека хочет жить в мире. Но тогда людям создали все условия, чтобы в обществе прижились идеи нацизма. К слову, по тем же лекалам, что используют в Европе теперь: ассоциация национальности и угрозы, информационный вакуум, где бы общество прекратило слышать другую сторону. Когда-то пособники нацистов сжигали книги, уничтожали периодику, отрезали доступ будущим сторонникам к радио. Современный запрет на просмотр российско-белорусских каналов не напоминает? Но теперь нацизм обретает еще более злую насмешку, когда ищет поддержки среди русскоязычного населения. Европейские свободные и демократические страны вытравливают наши СМИ и всерьез намерены их заменить альтернативным вещанием на русском, чтобы местные люди не сами формировали свою точку зрения. А думали правильно – по-европейски.

Алена Дзиодзина:

По затее, чтобы объяснять русскоговорящим в Европе на русском, что белорусы и русские – на данный момент – агрессоры. Психологически это необходимо, чтобы ассоциация в обществе закрепилась и люди для начала разрешили себе так называемый праведный гнев. Но уже теперь заметны тенденции, что грань между «агрессором» и «русским» постепенно стирается. И праведный гнев в Европе перестает быть праведным, оборачиваясь просто гневом против своих русскоязычных людей. Даже тех, кто их европейскую точку зрения изначально так трогательно поддерживал.