«Самым сложным для меня был лабиринт». 8 мая в Минске прошёл «Забег отважных»

Новости Беларуси. В Минске 8 мая прошел «Забег отважных». Для его участников парк Победы стал настоящей полосой препятствий. Стартовали более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это приключенческая гонка, которая стала уже традицией, вызывает неподдельный интерес среди любителей здорового образа жизни. Дистанция отважных ждала непростая. Среди прочего нужно было по понтонной переправе перейти реку и не задеть шипы колючей проволоки.