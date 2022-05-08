«Самым сложным для меня был лабиринт». 8 мая в Минске прошёл «Забег отважных»
Новости Беларуси. В Минске 8 мая прошел «Забег отважных». Для его участников парк Победы стал настоящей полосой препятствий. Стартовали более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это приключенческая гонка, которая стала уже традицией, вызывает неподдельный интерес среди любителей здорового образа жизни. Дистанция отважных ждала непростая. Среди прочего нужно было по понтонной переправе перейти реку и не задеть шипы колючей проволоки.
– Самым сложным для меня был лабиринт.
– А что самое легкое?
– Самое легкое – по шинам.
Мы каждый год уже на протяжении трех лет ездим и участвуем, с самых пеленок, можно сказать. Это очень классное мероприятие, очень круто, всем детям нравится, очень позитивно, много эмоций.
Чувствую себя победителем первого места. Прибежит сейчас мой брат, он тоже может стать на первое место.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Это традиционный уже забег. В предыдущем был, в этом году забег посвящается, в преддверии Дня Победы, этому празднику, на котором участники забега могут отдать дань уважения нашим предкам, которые ценой своей жизни завоевали нам Победу.