Останутся ли ковидные надбавки врачам и сохранится ли платное образование в вузах? Рассказывает Игорь Петришенко

Новости Беларуси. Небольшая по формату, но с большим смыслом памятная церемония на неделе прошла в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это был один из крупнейших в Европе концлагерей. По архивным данным, здесь были убиты больше 200 тысяч человек. В рамках уголовного дела о геноциде сегодня появляются новые подробности той жуткой трагедии. Правду должно знать и наше молодое поколение белорусов.

Для этого в Благовщину пришли свидетели тех событий и юные белорусы. Они вместе возложили цветы к монументу, а затем пообщались. О поддержке ветеранов и важности исторической памяти говорил на этой встрече и Игорь Петришенко. Этот разговор с вице-премьером мы решили продолжить. Поговорили об историческом забвении Европы и где корни этого процесса, а еще обсудили насущные вопросы, в том числе что будет с зарплатами медиков, отменят ли в Беларуси бесплатное образование и не под угрозой ли наш социальный вектор.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы с вами находимся в таком символичном месте – это урочище Благовщина, где проходили страшные расстрелы, страшные вещи творились в годы Великой Отечественной войны. Мы обсуждали, что было такое очень красивое и важное открытие этого комплекса, когда к нам приезжали президент Германии, высшее руководство Австрии, и они просто вторили один другому, что никогда такого не повторится – мы будем прилагать максимум усилий. Но сегодня ситуация в корне повернулась. Белорусов забывают в той же Германии пригласить на памятные мероприятия в Бухенвальд. Как это могло произойти в современном мире? «Извращение памятных страниц истории». Об отношении западных стран к урокам ВОВ

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это действия тех политиков, наверное, это ответвления – их дедушки, отцы воевали в составе зондеркоманды, в подразделениях СС, и, наверное, где-то у них что-то примкнуло, беспамятство историческое, я бы сказал, перевертывание, извращение памятных страниц истории. И то, что они должны у нас прощения всю свою сознательную жизнь просить (это неоднократно подчеркивал наш Президент) за те зверства, которые совершили их предки на нашей земле. Поэтому то, что они оскверняют, сносят памятники советскому солдату, который освободил и дал им хорошую, комфортную жизнь в последующем, это именно благодаря советскому солдату, красноармейцу, всем гражданам Советского Союза. Им досталось то, что они не остались рабами у нацистов. Они должны также и сохранять историческую память о том великом подвиге, который был совершен в годы Великой Отечественной войны, в годы Второй мировой войны.

Ольга Коршун:

Наша страна, к счастью, миролюбивое государство, не ведет никаких военных действий, но против нас идет другая война – санкционная. И мы действительно находимся под сильнейшим беспрецедентным давлением. Оно никак не отразится на социальном векторе нашего государства? Я имею в виду выплаты и многочисленные пособия, зарплаты, пенсии. Это все сохранится, наш бюджет сейчас не под ударом? Правительство активно работает над тем, чтобы наши люди не ощутили на себе последствия санкций Игорь Петришенко:

Действительно, те обязательства по выплатам своевременным заработной платы, пенсий, пособий, по медицинскому обеспечению, по социальному обеспечению многодетных семей, все эти обязательства просчитаны и в полной мере будут выполнены. Это гарантия, которая зафиксирована в Конституции нашей страны, поэтому правительство активно работает над тем, чтобы наши люди не почувствовали тех негативных аспектов, которые есть, от того надуманного, в нарушение всяческих норм международного права, санкционных давлений и тех мер, которые приняты в отношении нашей страны, экономики нашей страны и наших простых людей. Ольга Коршун:

Зашел разговор о выплатах. Пандемия, кажется, уже отступает, ослабила хватку. А вот ковидные выплаты врачам сохранятся, даже когда пандемия закончится? Сохранятся ли в Беларуси ковидные выплаты врачам?

Игорь Петришенко:

Мы будем постепенно рассматривать вопрос для того, чтобы откорректировать, но чтобы потери в заработной плате с учетом того, что мы должны повышать заработную плату нашим медицинским работникам, чтобы они не почувствовали, по каким документам они получают. Главное, чтобы у них уровень денежного содержания, уровень их заработной платы никоим образом не снизился, остался и дальше, с учетом эффективности функционирования нашей экономики и возможностей государства мог дальше возрастать. Но отдача должна быть каждого по качественному выполнению своих обязанностей, своего врачебного долга. Ольга Коршун:

Недавно в Совете министров приняли такой интересный документ об оказании платных медицинских услуг в качестве эксперимента. Согласно документу, белорусы могут получать платную медицинскую помощь в госучреждениях в выходные дни. Так а бесплатные хоть останутся? В чем суть эксперимента? Об оказании платных медуслуг в госучреждениях в выходные. В чем суть эксперимента? Игорь Петришенко:

Бесплатная, конечно, осталась. Все эти стандарты, элементы нашей бесплатной медицины остались действовать. Просто в выходной день наши граждане так называемый туризм осуществляли в страны Запада для того, чтобы совершить то или иное оперативное вмешательство, поскольку мы в выходной день не могли это сделать. Поэтому мы пошли на эксперимент для того, чтобы наши врачи могли тоже оказывать этот спектр услуг по тем или иным оперативным вмешательствам, обследованиям и получать, соответственно, заработную плату с учетом реально вложенных затрат. Мы посмотрим, как эта тема будет воспринята и реализована, исходя из потребностей наших граждан. Здесь не какая-то коммерциализация системы здравоохранения. Это были наглядные предложения граждан наших и наших врачей, которые работают в этих клиниках.