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«Давненько такого не было». Чем ВСУ обстреливали районы Донецка?

19 июня 2022 16:57
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Григорий Азаренок побывал в Донбассе и своими глазами увидел города, биография которых вызывает щемящее чувство тоски даже у закоренелых скептиков, сообщили в программе «Неделя».

Новый документальный проект Григория Азаренка «Донбасский дневник».  

«Давненько такого не было». Чем ВСУ обстреливали районы Донецка?-1

Ксения Лебедева, корреспондент АТН:
ВСУшники возобновили обстрел Донецка. Сегодня активно идут боевые действия по трем районам.

«Давненько такого не было». Чем ВСУ обстреливали районы Донецка?-4

Так выглядят последствия свеженького обстрела.

«Давненько такого не было». Чем ВСУ обстреливали районы Донецка?-7

– Вчера был такой один выстрел, что у меня балкон развалился, стекла повылетали все: дырка, дырка. Кошмар.
– У вас было тихо в последнее время, да, по сравнению с сегодняшним днем?
– Да, да, было немножко спокойнее.

Григорий Азаренок, корреспондент:
Около часа назад сюда упала ракета. Предположительно «Град».

«Давненько такого не было». Чем ВСУ обстреливали районы Донецка?-10

Людмила Гладкая, корреспондент «СБ. Беларусь сегодня»:
Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Киевского, Куйбышевского и Ворошиловского районов Донецка. Сейчас мы находимся в Киевском районе. Говорят, что давненько такого не было. За час более 100 прилетов.

«Давненько такого не было». Чем ВСУ обстреливали районы Донецка?-13

Людмила Гладкая:
В результате обстрелов пострадал автобус, он сейчас горит, его пытаются тушить, он находится на территории СТО. Есть мнение, что специально бьют как раз таки по территории больницы, которая находится рядышком, здесь же жилые кварталы. В здании больницы – родильное отделение. В принципе, полноценная больница, оказывающая различные услуги. Она работает.

«Давненько такого не было». Чем ВСУ обстреливали районы Донецка?-16

Григорий Азаренок:
Смерть переплавит жизнь. Это знаменитый парк в Донецке. Вот эти все фигуры переплавлены из того, что прилетело в город от укронацистов. «Точки-У», «Грады» и другие ракеты, которые они усердно и в большом количестве «дарили» донбасским детям. Местные жители все это переплавили, и теперь здесь разбит вот такой парк.

«Психологическое составляющее». Басурин рассказал, почему ВСУ обстреливают Донецк. Подробнее здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Ксения Лебедева # Григорий Азарёнок # Людмила Гладкая # Фотофакт

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