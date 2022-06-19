«Чувствуется нехватка рабочих рук». Какие профессии самые востребованные в Могилёвской области?

Новости Беларуси. Глава государства поручил развивать производство на собственных комплектующих и создавать в малых городах условия для молодых специалистов не хуже, чем в столице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Санкции для белорусских промышленников не прошли незамеченными. Все-таки были вопросы с поставками комплектующих. «Надо на это смотреть, не упустите». Лукашенко поручил подтягивать отстающие предприятия. Подробнее здесь.

Встряска белорусской промышленности при умелом подходе на местах сулит и социальные бонусы. Логика проста: расширяя производства, обеспечить работникам комфортные условия. А специалисты непременно понадобятся. В соотношении вакансий и профессий есть перекос, но и его при обоюдном желании нанимателя и кандидата можно выровнять.





Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

По острым профессиям, специальностям, таким как сварщики, обрабатывающие, до сих чувствуется нехватка рабочих рук, поэтому эта ситуация и вынуждает нас в том числе переориентировать те кадры, которые высвобождаются на отдельных участках путем переподготовки, переориентации, на иные востребованные специальности. Приведу лишь две цифры. Даже сейчас у нас количество реально востребованных вакансий по Могилевской области – 11 тысяч. Это в десять раз больше, чем количество безработных.