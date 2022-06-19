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«Чувствуется нехватка рабочих рук». Какие профессии самые востребованные в Могилёвской области?

19 июня 2022 16:40
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Новости Беларуси. Глава государства поручил развивать производство на собственных комплектующих и создавать в малых городах условия для молодых специалистов не хуже, чем в столице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Санкции для белорусских промышленников не прошли незамеченными. Все-таки были вопросы с поставками комплектующих.

«Надо на это смотреть, не упустите». Лукашенко поручил подтягивать отстающие предприятия. Подробнее здесь.

«Чувствуется нехватка рабочих рук». Какие профессии самые востребованные в Могилёвской области?-1

Встряска белорусской промышленности при умелом подходе на местах сулит и социальные бонусы. Логика проста: расширяя производства, обеспечить работникам комфортные условия. А специалисты непременно понадобятся. В соотношении вакансий и профессий есть перекос, но и его при обоюдном желании нанимателя и кандидата можно выровнять.

«Чувствуется нехватка рабочих рук». Какие профессии самые востребованные в Могилёвской области?-4



Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
По острым профессиям, специальностям, таким как сварщики, обрабатывающие, до сих чувствуется нехватка рабочих рук, поэтому эта ситуация и вынуждает нас в том числе переориентировать те кадры, которые высвобождаются на отдельных участках путем переподготовки, переориентации, на иные востребованные специальности. Приведу лишь две цифры. Даже сейчас у нас количество реально востребованных вакансий по Могилевской области – 11 тысяч. Это в десять раз больше, чем количество безработных.

Конечно, отказаться от привозного одномоментно получается не везде. Впрочем, и стратегия состоит не в том, чтобы вопреки здравому смыслу и окупаемости ставить на поток единичные компоненты. Цель – выжать из собственной промышленности и науки максимум и прочно закрепиться на перестраивающемся рынке.

«Чувствуется нехватка рабочих рук». Какие профессии самые востребованные в Могилёвской области?-7

Сейчас все карты отданы в руки белорусским производителям. Как те сыграют на рынке и с каким экономическим результатом окажутся через время – главный вопрос. Судя по образцам, представленным на оценку Президенту, козыри в рукавах отечественных компаний имеются.

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# Государственная политика в области занятости # общество # Руслан Страхар # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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