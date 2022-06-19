«Это психологическая составляющая». Басурин рассказал, почему ВСУ обстреливают Донецк

Григорий Азаренок побывал в Донбассе и своими глазами увидел города, биография которых вызывает щемящее чувство тоски даже у закоренелых скептиков, сообщили в программе «Неделя».

Григорий Азаренок, корреспондент: Около 100 прилетов по Донецку за час, соседнее здание горит, пытаемся его снять, но ракеты свою дискотеку не заканчивают.

А это след от одной из кассет ракетного комплекса «Точка-У».

Григорий Азаренок:

Прямое попадание в донецкую республиканскую больницу, она, в том числе, выполняет функции роддома. Можно посмотреть, что сейчас здесь происходит: полный хаос и развал.

Григорий Азаренок:

Есть ли какая-то логика в последних этих обстрелах? Вас запугать, как-то сломить? Может, какая военная логика, силы растянуть?