«Это психологическая составляющая». Басурин рассказал, почему ВСУ обстреливают Донецк

Григорий Азаренок побывал в Донбассе и своими глазами увидел города, биография которых вызывает щемящее чувство тоски даже у закоренелых скептиков, сообщили в программе «Неделя».
Новый документальный проект Григория Азаренка «Донбасский дневник».
Григорий Азаренок побывал в Донбассе и своими глазами увидел города, биография которых вызывает щемящее чувство тоски даже у закоренелых скептиков, сообщили в программе «Неделя».
Новый документальный проект Григория Азаренка «Донбасский дневник».
Григорий Азаренок, корреспондент:
Около 100 прилетов по Донецку за час, соседнее здание горит, пытаемся его снять, но ракеты свою дискотеку не заканчивают.
А это след от одной из кассет ракетного комплекса «Точка-У».
Осколки снарядов.
Григорий Азаренок:
Прямое попадание в донецкую республиканскую больницу, она, в том числе, выполняет функции роддома. Можно посмотреть, что сейчас здесь происходит: полный хаос и развал.
Григорий Азаренок:
Есть ли какая-то логика в последних этих обстрелах? Вас запугать, как-то сломить? Может, какая военная логика, силы растянуть?
Эдуард Басурин, официальный представитель военного командования ДНР:
Нет. Если брать с военной точки зрения, логики никакой нет. Здесь нужно сказать, что это психологическая составляющая, напугать людей в первую очередь. Заставить, чтобы, как они считают, люди стали возмущаться и требовать прекращения боевых действий, и посеять панику. Потому что здесь с военной точки зрения смысла никакого нет. Здесь не железнодорожный узел, здесь нет аэродрома. Здесь нет ни одного военного объекта – только жилые кварталы. Единственный один из самых крупных логистических объектов – это так называемый крытый рынок, автостанция, куда автобусы приходят со всей территории вокруг Донецка. Все, больше ничего здесь нет.
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