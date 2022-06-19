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«Это психологическая составляющая». Басурин рассказал, почему ВСУ обстреливают Донецк

19 июня 2022 16:57
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Григорий Азаренок побывал в Донбассе и своими глазами увидел города, биография которых вызывает щемящее чувство тоски даже у закоренелых скептиков, сообщили в программе «Неделя».

Новый документальный проект Григория Азаренка «Донбасский дневник».  

«Это психологическая составляющая». Басурин рассказал, почему ВСУ обстреливают Донецк-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Около 100 прилетов по Донецку за час, соседнее здание горит, пытаемся его снять, но ракеты свою дискотеку не заканчивают.

«Это психологическая составляющая». Басурин рассказал, почему ВСУ обстреливают Донецк-4

А это след от одной из кассет ракетного комплекса «Точка-У».

«Это психологическая составляющая». Басурин рассказал, почему ВСУ обстреливают Донецк-7

Осколки снарядов.

«Это психологическая составляющая». Басурин рассказал, почему ВСУ обстреливают Донецк-10

Григорий Азаренок:
Прямое попадание в донецкую республиканскую больницу, она, в том числе, выполняет функции роддома. Можно посмотреть, что сейчас здесь происходит: полный хаос и развал.

Григорий Азаренок:
Есть ли какая-то логика в последних этих обстрелах? Вас запугать, как-то сломить? Может, какая военная логика, силы растянуть?

«Это психологическая составляющая». Басурин рассказал, почему ВСУ обстреливают Донецк-13

Эдуард Басурин, официальный представитель военного командования ДНР:
Нет. Если брать с военной точки зрения, логики никакой нет. Здесь нужно сказать, что это психологическая составляющая, напугать людей в первую очередь. Заставить, чтобы, как они считают, люди стали возмущаться и требовать прекращения боевых действий, и посеять панику. Потому что здесь с военной точки зрения смысла никакого нет. Здесь не железнодорожный узел, здесь нет аэродрома. Здесь нет ни одного военного объекта – только жилые кварталы. Единственный один из самых крупных логистических объектов – это так называемый крытый рынок, автостанция, куда автобусы приходят со всей территории вокруг Донецка. Все, больше ничего здесь нет.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Эдуард Басурин # Фотофакт

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