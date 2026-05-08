МЧС Беларуси предупреждает о возможном затоплении улиц во время грозы

МЧС Беларуси предупредило о грозах и шквалистом ветре с порывами до 15-20 м/с в Минске 8 мая.

В ведомстве отметили, что если во время сильного дождя вы находитесь на улице, не следует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, нужно укрыться в зданиях, которые расположены выше потенциального уровня подтопления.

При невозможности покинуть подтапливаемое здание, нужно подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери и сообщить о своем местонахождении службу МЧС по тел. 101.

Водителям при сильных ливнях рекомендуется заранее перепарковать автомобиль из низинных мест. Не следует оставлять авто на стоянках в местах, где могут случаться подтопления.

Находясь в личном транспорте во время сильного дождя, не нужно пытаться преодолеть подтопленные участки. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд и, не используя экстренное торможение, прекратить движение и включить аварийные огни. При стремительном прибывании воды покиньте транспортное средство и уходите на возвышенный участок местности.