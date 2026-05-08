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Общенациональная минута молчания пройдет 9 Мая в Беларуси

08 мая 2026 13:40
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Беларусь помнит! Помнит каждого! Завтра, 9 Мая, вся страна почтит память погибших в Великой Отечественной войне общенациональной минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общенациональная минута молчания пройдет 9 Мая в Беларуси-2

Ровно в 12:00 эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах – приостановится движение. Так белорусы вспомнят всех, кто ушел в бессмертие, защитил Родину и подарил нам мирное будущее.

# День Победы

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