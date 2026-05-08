Общенациональная минута молчания пройдет 9 Мая в Беларуси

Ровно в 12:00 эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах – приостановится движение. Так белорусы вспомнят всех, кто ушел в бессмертие, защитил Родину и подарил нам мирное будущее.