Общенациональная минута молчания пройдет 9 Мая в Беларуси

Беларусь помнит! Помнит каждого! Завтра, 9 Мая, вся страна почтит память погибших в Великой Отечественной войне общенациональной минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь помнит! Помнит каждого! Завтра, 9 Мая, вся страна почтит память погибших в Великой Отечественной войне общенациональной минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно в 12:00 эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах – приостановится движение. Так белорусы вспомнят всех, кто ушел в бессмертие, защитил Родину и подарил нам мирное будущее.