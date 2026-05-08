Национальный олимпийский комитет приветствует решение МОК в отношении наших спортсменов

Накануне, напомним, исполнительный совет международной организации снял все ограничения и рекомендовал федерациям допустить отечественных атлетов к турнирам. В том числе и в командных видах. Подробностями диалога с МОК поделилась генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Ксения Санкович.

Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

Мы просто четко, последовательно отстаивали нашу позицию, и приятно, что в МОКе нас услышали и наши промежуточные цели были достигнуты. Конечно, это было очень долгожданное решение, и мне кажется, что оно подарило по-настоящему надежду, что в скором времени все может наладиться.

Очень важно, чтобы национальные федерации, конечно, сейчас активно включились в работу, и Национальный олимпийский комитет будет максимально содействовать для того, чтобы у наших представителей была возможность выезжать на конференции, семинары и участвовать в этих мероприятиях, так как это отличная площадка для переговоров.