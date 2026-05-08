Сотрудничество с Россией продвигается в позитивном ключе – Селиверстов

Начался рабочий визит Президента Беларуси в Россию. В Москву белорусский лидер прибыл по личному приглашению Владимира Путина. На сегодня, 8 мая, запланирована встреча двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как обстоят дела в торговле между нашими странами, журналистам рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России. По словам Юрия Силеверстова, несмотря на рекордный 2025 год, когда товарооборот достиг 54 миллиардов долларов, сейчас производителям приходится адаптироваться к новым финансовым условиям и жесткой конкуренции на рынке.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Задачи стоят серьезные, и нам надо повышать и качество, и, к сожалению, есть у наших производителей вопросы, что в связи с более жесткой денежно-кредитной политикой сложнее брать российским потребителям наши товары, но и нам не надо в этом плане отставать. Мы тоже работаем на белорусской стороне, чтобы предложить свои схемы, чтобы те объемы товарооборота, которые были достигнуты (практически 54 миллиарда долларов в 2025 году), были в этом году как минимум такие же, даже превышены. Задачи пятилетки, которые поставлены, несомненно, есть.

Есть определенные вопросы, которые прорабатываются с учетом внедрения специальных контрольных систем в Российской Федерации, чтобы обелить свой внутренний товарооборот. Мы с коллегами сейчас обсуждаем, каким образом мы будем работать в этих условиях. Мы в рамках Союзного государства шире продвинулись, чем на пятерку. У нас больше интеграция.

Сокращаются поставки продукции машиностроения, продуктов, которые требуют больших инвестиций. Конечно, оно не может не сказаться на нас. Но та доля, которую мы занимаем на российском рынке, она вполне может нам позволить путем улучшения качества, предложения сервиса и финансовых услуг не допустить падения. И поэтому, например, строительство и открытие новых современных мультибрендовых центров, где в одном месте будет сосредоточена продукция более широкой линейки товаров, предложить финансовые условия там – она на это и нацелена.

Эти инициативы призваны поддержать экспортный потенциал страны. А главным событием политической повестки 9 Мая станет участие Александра Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный Парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.