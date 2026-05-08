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В БНТУ открыли новый 12-этажный корпус: с гостиницей и библиотекой

08 мая 2026 11:38
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В БНТУ открыли новый 12-этажный корпус: с гостиницей и библиотекой-0

В Минске открыли новое 12-этажное здание для энергетического факультета БНТУ.  Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства

В церемонии принял участие вице-премьер Виктор Каранкевич, который подчеркнул важность факультета для подготовки кадров для энергетической отрасли.

В комплекс входят гостиница, библиотека и редакционно-издательский отдел. В новом здании могут разместиться почти 900 студентов.

По словам Каранкевича, энергетической отрасли нужны специалисты, способные работать с современными технологиями и автоматизированными системами. Чтобы удовлетворить этот спрос, университет сотрудничает с энергетическими компаниями и соответствующими государственными органами.

Фото: официальный Telegram-канал правительства Беларуси

# Правительство Беларуси # Белорусская наука # Наука

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