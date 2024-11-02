Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А мы все о том же – о выборах. Своих вот в январе ждем, да на соседей поглядываем. Как там у них с демократией-то? Уж не скатываются ли в диктатуру? Уж не идут ли по нашему – спасительному – пути? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Вы поняли, конечно. Я о братьях наших, некогда с нами в одной стране живших. Грузия. Сейчас там события разворачиваются. Великая страна, великий народ, православная. Сотни лет с нами живут. Когда еще Лермонтов писал: И божья благодать сошла

На Грузию – она цвела

С тех пор в тени своих садов,

Не опасаяся врагов,

За гранью дружеских штыков. И действительно – сейчас сколько угодно можно верещать о страшной империи, которая всех захватывала, но тогда выбор был один: кто вас будет резать – турки или персы. Не? Тогда под сенью дружеских штыков.

Григорий Азаренок:

А советская Грузия – это же рай. Огромные бюджеты шли именно в эту республику. Кстати, никто мне не подскажет: а где сейчас то великое советское грузинское кино? Те великие советские грузинские актеры, режиссеры, театры, которые гремели на весь мир? Шота не Руставели, ничего нет, все было в пыль пущено гордым галстукоедом Саакашвили. Но ладно еще разруха да майданы. Так ведь и воевать заставили. А тут вдруг грузины вышли и сказали – не, не хотим с русскими воевать. Не хотим пролить море крови, чтобы какой-нибудь Угледар взяли на неделю позже. Не хотим, пиндосы, понимаете, не хотим. И понеслось. Госдеп США пригрозил Грузии «дальнейшими последствиями» при сохранении нынешнего курса Тбилиси. И вы спросите: а какое дело Штатам до Грузии? У них так упал уровень образования, что они свой штат Джорджия на карте не покажут. Но нет – везде лезет пиндосская наглая морда. И – новый майдаун. Лукашенко: навязать грузинам ЛГБТ, самым крутым хлопцам в СССР? Они с пеленок на женщин смотрели!

Григорий Азаренок:

Причем партия Грузинская мечта вообще не разу не пророссийская. Они пришли на том же самом лозунге евроинтеграции. Но только: давайте вот без войны, разрухи, убийств, прилетов по городам. А тут поперли российские туристы. А потом еще и серый импорт, когда на Россию санкции навалили. И кратный экономический рост. Рестораторы радуются, виноделы восхищены, только успевай шашлык дорогим гостям прожаривать. Но есть у них там невероятная. Бабка-президентка – гражданка Франции. Она не признала выборы собственного народа. И знаете как обосновала – российское вмешательство. Факты? Их есть у нее.

Это всегда очень трудно продемонстрировать. Ни одна страна не смогла продемонстрировать это, даже Соединенные Штаты, когда в их выборы вмешивалась Россия. И другие европейские страны. Поэтому мы не сможем продемонстрировать больше, чем страны, которые гораздо сильнее, чтобы демонстрировать гибридные атаки, которым они подвергаются. Но важно не то, что мы демонстрируем извне, а то, что знает, чувствует и видит грузинское население. Григорий Азаренок:

«Неважно, что у нас нет доказательств (вмешательства России в выборы), у США их тоже не было. Но важно не то, что мы демонстрируем извне, а то, что знает, чувствует и видит грузинское население». Это уже не зашквар и не паноптикум. Это уже просто вальпукка какая-то. А ведь как прав Батька. На всех мероприятиях – от ОДКБ до евразийского союза он говорит одно: мы нигде никому не нужны. Нас не просто хотят уже использовать как отхожее место – рынок сбыта галимых товаров. Нас в утиль хотят спустить. Уничтожить. Зарезать всех, как баранов. Лукашенко: те, кто вводит санкции, не стесняются попиариться на раздаче горячих пирожков голодным детям