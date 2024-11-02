Лукашенко: в Беларуси диктатура безопасности, справедливости и порядка!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первые президентские выборы, которые начинались отсюда, с гродненской земли. Первое собрание я провел здесь. И я помню, когда наши поляки, белорусы, русские, украинцы, евреи, татары просили меня: сделайте так, чтобы мы свободно могли перемещаться через границу. Я удивился. Меня удивило это почему: в альтернативе у меня были прозападные два по национальности поляка – Зенон Позняк и Станислав Шушкевич. И я вам задал вопрос, чудеса, да и только: это же ваши люди были в руководстве страны, почему не решили? Обещали – не решили. И тогда я поклялся вам, что этот плевый вопрос будет решен в первый год моего президентства. Я это сделал. Мы открыли границу. И, во-вторых, для чего. Ведь там же и умершие люди, родные, знакомые. И тогда порезали все по живому, когда распался социалистический лагерь. Мы это сделали, мы восстановили. И, принимая решение по безвизу, я вспомнил то собрание, которое было здесь, в Гродненской области, и когда гродненцы меня просили: откройте границу. Я сделал все. И уже около миллиона человек, по безвизу приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости. Может быть, мы еще не все сделали. Но любому Президенту, который будет руководить в ближайшее время страной, надо сделать все за пять лет, чтобы у нас была самая справедливая страна.