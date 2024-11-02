Лукашенко: Мосты сегодня привлекательнее самого Парижа

Беларусь – страна хлеба и территория мира, а еще взаимопонимания и уважения друг к другу. И в этом наша философия. Об этом 2 ноября заявил Александр Лукашенко во время праздника урожая в Гродненской области. Фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi» принимают Мосты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На празднике белорусской души звучат основные постулаты нашего характера и политики. Действительно, мы не ищем чужого хлеба. А столица белорусских «Дажынак» лучше столицы некогда модной Европы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мосты называете маленьким Парижем. Ошибаетесь. Поверьте, Мосты сегодня привлекательнее самого Парижа. Разбитые витрины, сожженные машины, клопы, криминал, сплошные мигранты – все это мы видели в репортажах с Олимпийских игр. А грязная река Сена и в подметки не годится нашему величественному, полноводному Неману. Особенно в районе Мостов, где находится самый большой в Беларуси подвесной мост, почти 200 метров. Именно поэтому иностранцам очень нравится в нашей чистой, безопасной и комфортной стране. Они сюда с удовольствием едут, несмотря на вранье, которое распространяют о белорусском государстве. И чего бы нам это ни стоило, мы эту привлекательность должны сохранять. Секрет белорусского развития прост. Труд и технологии. На сцене лучшие люди аграрной Беларуси. Руководитель хозяйства, которое на ноги поднял его отец – и известный агроблогер страны. И просто скромные рекордсмены. Они и делают погоду в стране.