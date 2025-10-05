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Новости по тегу #Выборы в Грузии

Беспорядки в Тбилиси организованы иностранными спецслужбами – премьер Грузии
05 октября 2025 07:49

Беспорядки в Тбилиси организованы иностранными спецслужбами – премьер Грузии

Ситуация в Грузии – Зурабишвили призвала школьников присоединиться к уличным демонстрациям
08 декабря 2024 17:51

Ситуация в Грузии – Зурабишвили призвала школьников присоединиться к уличным демонстрациям

Оппозиция в отчаянии! Почему в Грузии не сработал украинский сценарий?
26 ноября 2024 18:09

Оппозиция в отчаянии! Почему в Грузии не сработал украинский сценарий?

В Грузии утвердили дату проведения президентских выборов
26 ноября 2024 11:35

В Грузии утвердили дату проведения президентских выборов

Президент Грузии отказалась признавать результаты парламентских выборов
19 ноября 2024 06:14

Президент Грузии отказалась признавать результаты парламентских выборов

Президент Грузии и оппозиция продолжают выступать против результатов парламентских выборов
04 ноября 2024 20:00

Президент Грузии и оппозиция продолжают выступать против результатов парламентских выборов

Азарёнок: грузины, пора вспомнить Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича – давите эту плесень!
02 ноября 2024 18:30

Азарёнок: грузины, пора вспомнить Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича – давите эту плесень!

Представители грузинской оппозиции активно протестуют в Тбилиси
28 октября 2024 16:49

Представители грузинской оппозиции активно протестуют в Тбилиси

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?
27 октября 2024 17:26

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?

Голосование официально завершилось – первые результаты парламентских выборов в Грузии
26 октября 2024 17:27

Голосование официально завершилось – первые результаты парламентских выборов в Грузии

Выборы в Грузии. Узнали – почему предстоящее голосование станет судьбоносным
24 октября 2024 14:06

Выборы в Грузии. Узнали – почему предстоящее голосование станет судьбоносным

Правящая партия получила в парламенте Грузии 90 из 150 мандатов
22 ноября 2020 12:13

Правящая партия получила в парламенте Грузии 90 из 150 мандатов