Все произошедшее стало фоном муниципальных выборов.
В Грузии не утихают протесты. Больше недели продолжаются демонстрации, которые перетекают в столкновения с полицией, и приобретают все более жесткий характер.
В Грузии назначали дату выборов президента – расклад не понравился западным кураторам. На улицы Тбилиси вывели демонстрантов.
Президент впервые будет избираться не напрямую, а специальной коллегией.
Зурабишвили ранее призвала Запад оказать давление на правящую партию.
Оппозиция вывела на улицы Тбилиси тысячи человек против результатов парламентских выборов.
«И понеслось. Госдеп США пригрозил Грузии «дальнейшими последствиями» при сохранении нынешнего курса Тбилиси. И вы спросите: а какое дело Штатам до Грузии? Но нет – везде лезет пиндосская наглая морда. И – новый майдаун».
Напомним, победила на выборах правящая партия. И таким результатам откровенно огорчены на Западе – их ставленники не добрались до власти и теперь развязывают войну на улицах.
Между миром и войной, между Россией и Западом. Эти выборы в Грузии негласно прозвали референдумом. Граждане голосовали не за партии, а за будущее страны.
Большинство в парламенте получает правящая партия «Грузинская мечта», она набирает около 56 % голосов. ЦИК Грузии обещает огласить итоги в течение нескольких часов.
Предстоящее голосование станет судьбоносным и завершит противостояние двух политических сил.
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