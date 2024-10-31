Лукашенко: те, кто вводит санкции, не стесняются попиариться на раздаче горячих пирожков голодным детям

Как отвести планету от пропасти? Есть ли реальная опасность новой мировой войны? Как долго коллективный Запад будет продолжать борьбу с «неугодными государствами»? А еще где находится тот самый ключ к нашему всеобщему спокойствию и безопасности? Тысяча и один вопрос, которые сегодня волнуют всех и каждого. Важнейшее геополитическое событие этой осени – Минск принимает II Международную конференцию по евразийской безопасности. В открытии форума принял участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Биржа смыслов – коллективный Запад разрушает даже самые незыблемые паттерны своего мира – свободы рынка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Арестовываются государственные активы и просто в наглую разворовываются суверенные финансовые ресурсы. Взрываются газопроводы, перекрывается доступ к мору. Приобретение товаров западных брендов больше не является гарантией технологической безопасности. В конкурентной борьбе они завоевали право поставлять на наш рынок медицинское оборудование, всяких там «Сименсов» и так далее. Обслуживания нет, запчасти купить легально невозможно. Это что? Это же здоровье людей. Причем здесь Лукашенко? Причем здесь диктатура и власть в Беларуси? Если это касается обычных людей. Масштабы голода на планете уже приближаются к цифрам послевоенных лет. Голодают около 750 миллионов человек. Еще почти 3 миллиарда не имеют полноценного питания. Это как называется? При этом страны – экспортеры продовольствия, удобрений, сельхозтехники лишаются по политическим мотивам права поставлять свою продукцию туда, где в ней остро нуждаются. А те, кто вводит санкции, не стесняются посещать беднейшие страны, чтобы попиариться на раздаче горячих пирожков голодным детям. Они из ответственных политиков превратились в хайпующих блогеров. Пример экономической блокады – поведение соседней Польши. Железный занавес опускается со стороны Запада.

Томаш Грыгуч, эксперт (Польша):

Нам говорят, в Беларуси диктатура. Серьезно? Посмотрите на Польшу, посмотрите на то, как работает наша цензура. А если польской карточкой расплатиться в Беларуси, то ее заблокируют. У Беларуси есть смелость, чтобы обнажать проблемы. У Беларуси есть мудрость, чтобы предлагать самые прогрессивные инициативы. Александр Лукашенко со взглядом из центра традиционной Европы. Самое смелая и передовая идея – прощай оружие. Вывод ядерного оружия из Евразии. Лукашенко предложил вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии.

Мир сотрясают новости. В биолабораториях разрабатывают вирусы, которые рассчитаны на определенные национальности. Президент зачастую прогнозирует угрозы раньше других. Отсюда третья инициатива Минска.