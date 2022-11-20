Азарёнок: эту обжиральню прикрыли – «Макдоналдса» больше нет в Беларуси

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Все. Свершилось. Капище вырыли. Мерзкую обжиральню для дегенератов прикрыли. Закрыли. Как наши предки, последователи Евфросиньи Полоцкой, ломали, крушили, сжигали и топили в Днепре и Немане перунов и прочих демонов. Поганого «Макдоналдса» больше нет в Беларуси. И точка. Так исполняется потаенное. Посмотрите. Ведь заверещали змагарики. Завыли. Застонали. Хоть и там почти все находятся, где от этих идолов не спрятаться. Заскулили, как будто их от мамкиной груди оторвали, от генератора, который питает их жиром и жареным подсолнечным маслом. Чтобы их глаза светились маслом, как у слепых и прокаженных. Значит – в точку. Значит, огнемет попал прямо в муравейник. Было время у нашего народа, как древний Рим для европейцев. Там ходили великаны. Они создавали свои самолеты. Они одолели весь мир и освободили его от зла. Они запустили человека в космос. Они создавали ракеты энергии буран. Они подняли державу из руин. Они написали великие книги. Они дали народным массам образование и великую дворянскую культуру. Но в своих бесконечных трудах, в своих подвигах, в своем державном строительстве они не успевали наесться. И пришли лукавые обольстители с ничего не значащей тупой улыбочкой а-ля Карнеги, показали на ладони жирный бургер и сказали: хотите? И народ действительно хотел, он устал, устал быть держателем небес, устал сдерживать адское пламя, замыкать собой ворота, через которые рвались в мир псы ада. И народ сказал: хочу. Но лукавая змеюка в обмен потребовала совсем, казалось бы, немногое. Продайте первородство за чечевичную похлебку. Народ наш, еще наивный, не искушенный, верящий, что и по ту сторону фронта такие же люди и они также устали от войны – поверил. И нам дали «Макдоналдс». Жрите, жрите, жрите, как можно больше жрите. Вот вам и с креветками, вот вам и с чипсами, вот вам тысячи соусов, вот вам и такая картошка, и такая, и «Хэппи Мил», все вам. А мы у вас заберем ваши ракеты, космос, самолеты, инженеров, строителей, науку, победу, военную промышленность, заводы, станки, земли. Не отвлекайтесь, жрите, жрите, не смотрите на нас.

Григорий Азаренок:

И народ жрал. Потом пил. Потом вымирал. Обнищал. А капище и в Москве, и в Минске на главных улицах стояло, высилось, процветало. И не зля гадюка Клинтон, приезжая к рабу своему Шушкевичу сходил в два места – придуманные Куропаты, и подлый «Макдоналдс». Но что-то сломалось. Что-то пошло не по их плану. Где-то они недоглядели, недосмотрели, не учли чего-то в нашем народе. И народ выбрал не «бургеролицих», не «чикенсмайльщиков», не говорящие хэппи милы, а живого человека. Из того времени, из Рима. Того, кто сопротивлялся слому этого Рима один. И он сумел на данной ему Богом земле отвести народ от пропасти. Отвел его от прилавков, где подлые лица вещают: «Ваш заказ, пожалуйста» в бесконечном круговороте пара от масла. Он привел народ вновь в поле, к трактору, к комбайну, к станку, к церкви, к библиотеке, к школе, к зеленым паркам в мегаполисе, к жизни не для туловища, а для души, для великой Родины.

Николай Бурляев, народный артист России:

У меня пятеро детей, шесть внуков пока, еще будут. Им я говорю на одном из своих юбилеев, их всех собрал и говорю: что я понял за свою жизнь, в чем цель жизни человека? Не в том, чтобы побольше нахапать, туда мы ничего не возьмем. Голые приходим, голые уходим. В чем суть? Первое, чтобы подготовить душу свою для перехода в вечность, чтобы тебе было там комфортно. В вечность, а не 70 и 80 лет. Какой ты уйдешь, такой ты там будешь. Но самое главное или равноглавное, в чем цель – это успеть за короткую жизнь послужить Господу и Отечеству, больше задач у нас нет. Господу и Отечеству.