Подарок от Президента превратился в кулинарный шедевр! Что приготовили в студии СТВ из бацькавай бульбы?

Новости Беларуси. Время для дегустации нашего телеужина. В начале программы анонсировали кулинарный шедевр, созданный из картошки, которую нашему телеканалу передал глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ: Мои коллеги провели все приготовления. Мне остается буквально только с пылу с жару снять традиционное белорусское блюдо. У нас это драники по-недельному. Добавим чуть-чуть сметанки. Видите, какая она хорошая, аж ложка стоит. І смачна есці!

Но кроме этого, в телеменю и на десерт у нас трюфеля из бацькавай бульбы и шоколада «Президент». Как мне говорили, все просто – немного картошки, плитка флагманского шоколада, какао и, конечно, немного фантазии. Ребята, идите пробовать!

Тем временем белорусы продолжают удивлять гастрономическими изысками из президентской картошки. Цель – приготовить креативное блюдо, используя корнеплод и смекалку. Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно поделиться фото кулинарного творения в соцсетях.