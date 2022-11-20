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Подарок от Президента превратился в кулинарный шедевр! Что приготовили в студии СТВ из бацькавай бульбы?

20 ноября 2022 17:06
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Новости Беларуси. Время для дегустации нашего телеужина. В начале программы анонсировали кулинарный шедевр, созданный из картошки, которую нашему телеканалу передал глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подарок от Президента превратился в кулинарный шедевр! Что приготовили в студии СТВ из бацькавай бульбы?-1

Ольга Коршун, СТВ:
Мои коллеги провели все приготовления. Мне остается буквально только с пылу с жару снять традиционное белорусское блюдо. У нас это драники по-недельному. Добавим чуть-чуть сметанки. Видите, какая она хорошая, аж ложка стоит. І смачна есці!

Подарок от Президента превратился в кулинарный шедевр! Что приготовили в студии СТВ из бацькавай бульбы?-4

Но кроме этого, в телеменю и на десерт у нас трюфеля из бацькавай бульбы и шоколада «Президент». Как мне говорили, все просто – немного картошки, плитка флагманского шоколада, какао и, конечно, немного фантазии. Ребята, идите пробовать!

Тем временем белорусы продолжают удивлять гастрономическими изысками из президентской картошки. Цель – приготовить креативное блюдо, используя корнеплод и смекалку. Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно поделиться фото кулинарного творения в соцсетях.

Отмечайте снимки с хэштегом «бульбапервого».

# Кулинария # общество # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Фотофакт

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