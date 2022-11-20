Подарок от Президента превратился в кулинарный шедевр! Что приготовили в студии СТВ из бацькавай бульбы?

Новости Беларуси. Время для дегустации нашего телеужина. В начале программы анонсировали кулинарный шедевр, созданный из картошки, которую нашему телеканалу передал глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Время для дегустации нашего телеужина. В начале программы анонсировали кулинарный шедевр, созданный из картошки, которую нашему телеканалу передал глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Мои коллеги провели все приготовления. Мне остается буквально только с пылу с жару снять традиционное белорусское блюдо. У нас это драники по-недельному. Добавим чуть-чуть сметанки. Видите, какая она хорошая, аж ложка стоит. І смачна есці!
Но кроме этого, в телеменю и на десерт у нас трюфеля из бацькавай бульбы и шоколада «Президент». Как мне говорили, все просто – немного картошки, плитка флагманского шоколада, какао и, конечно, немного фантазии. Ребята, идите пробовать!
Тем временем белорусы продолжают удивлять гастрономическими изысками из президентской картошки. Цель – приготовить креативное блюдо, используя корнеплод и смекалку. Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно поделиться фото кулинарного творения в соцсетях.
Отмечайте снимки с хэштегом «бульбапервого».