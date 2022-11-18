Лукашенко: место «Макдоналдса» должны занять белорусы. Какую альтернативу предложил Президент?

Новости Беларуси. Как бы белорусов ни душили санкциями, наша страна занимает достойные позиции в мировых рейтингах. Этот тезис Александр Лукашенко озвучил 18 ноября во время торжественного чествования лучших работников АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть ощущение, что больше крепких и суровых мужчин можно было бы встретить, награждай сегодня Президент силовиков. Хотя к этим людям такой термин тоже применим, именно они каждый год ведут битву за урожай. И выигрывают, раз мы с вами сыты и преимущественно довольны. За что искреннее спасибо от каждого из 10 миллионов белорусов звучит в словах благодарности руководителя страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Огромное спасибо за труд. Прежде всего за рекордный урожай, который собрали в этом году. Намолочено более 10,5 миллиона тонн зерна. Это почти на полтора миллиона больше прошлогоднего уровня. На вес золота в наше время каждый колосок (подробнее здесь).
Про три дня любят иронизировать отдельные юмористы. И слава богу, что такое кажется невозможным абсолютному большинству. Вероятно, посмеяться не отказались и бы более 800 миллионов человек по всему миру, которые в числе голодающих.
Александр Лукашенко:
Все, кто ценят натуральное, безопасность и вкус продукта, выбирают белорусских производителей. Даже, как меня информируют в результате мониторинга, сегодня, побывав у нас, западные продвинутые граждане коллективного Запада уезжают отсюда с огромными мешками. Они затариваются всем, что есть на нашем рынке. Но прежде всего продовольствием. Внедряя современные технологии, мы сумели сохранить наши традиции. И то, что сегодня мы можем предложить товар для самого взыскательного гурмана и для людей, нуждающихся в специальном и лечебном питании, тоже является нашим большим достижением.
Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи (да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего), стали ахать и охать: «Ах, «Макдоналдс» уходит». Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место «Макдоналдса», где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Роман Александрович, белорусы! Запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот «Макдоналдс», если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю.
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