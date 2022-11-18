Лукашенко: место «Макдоналдса» должны занять белорусы. Какую альтернативу предложил Президент?

Новости Беларуси. Как бы белорусов ни душили санкциями, наша страна занимает достойные позиции в мировых рейтингах. Этот тезис Александр Лукашенко озвучил 18 ноября во время торжественного чествования лучших работников АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть ощущение, что больше крепких и суровых мужчин можно было бы встретить, награждай сегодня Президент силовиков. Хотя к этим людям такой термин тоже применим, именно они каждый год ведут битву за урожай. И выигрывают, раз мы с вами сыты и преимущественно довольны. За что искреннее спасибо от каждого из 10 миллионов белорусов звучит в словах благодарности руководителя страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Огромное спасибо за труд. Прежде всего за рекордный урожай, который собрали в этом году. Намолочено более 10,5 миллиона тонн зерна. Это почти на полтора миллиона больше прошлогоднего уровня. На вес золота в наше время каждый колосок (подробнее здесь). Про три дня любят иронизировать отдельные юмористы. И слава богу, что такое кажется невозможным абсолютному большинству. Вероятно, посмеяться не отказались и бы более 800 миллионов человек по всему миру, которые в числе голодающих.