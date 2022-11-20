В рецептуре больше 15 ингредиентов. Из чего делают белорусские автомобильные шины?

Новости Беларуси. Стараются держать заданный курс и не тормозить наши предприятия. А крутые санкционные виражи рано или поздно заканчиваются и даже открывают новые финансовые пути, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В таких огромных производственных своего рода мультиварках при температуре 200 градусов варят уже собранные шины. В целом в рецептуре элементов покрышки свыше 15 ингредиентов. Основные поступают из России, Китая, а также от отечественных производителей.

Например, Белорусский металлургический завод поставляет бортовую проволоку и тот самый металлокорд, который давно завоевал на рынке статус самого лучшего в мире. Это не раз подтверждалось многочисленными сертификатами.

Ирина Радькова, заместитель начальника технического управления по метизному производству ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК»:

Чтобы зайти на любой рынок, сначала поставляются опытные партии. На стадии испытания опытных партий сначала проводятся стендовые испытания, на которых определяется надежность конструкции и самого материала. Мы прошли сертификацию у всех международных компаний, качество металлокорда – это звучит очень гордо. Мы сейчас освоили более 120 конструкций металлокорда сверх- и ультравысокой прочности.

Несомненно, стальные струны – золотое портфолио БМЗ. Металлокорд – это сплетенные особым способом тончайшие проволочки, каждая из которых всего в два раза толще человеческого волоса. Инновационный продукт от БМЗ задействован и в производстве колес для грузовиков-гигантов. Так что в прочности стального скелета отечественной шины сомневаться явно не приходится. В любом случае покрышки на заводе пройдут несколько этапов контроля. Сначала визуально на предмет явных дефектов осмотрит мастер, затем техника замерит товар на соответствие стандарту.

Тамара Бойко, начальник конструкторско-технологического отдела завода массовых шин:

Наносится точка соответствия дисбаланса и соответствия силовой неоднородности. И когда вы будете балансировать, при монтаже шины нужно учитывать эту точку, совмещать с вентилем. И тогда она будет максимально уравновешена.

А дальше от каждой партии образец добро пожаловать на своего рода беговую дорожку. На скорости в 60 км/ч, чтобы подтвердить свою работоспособность, шине предстоит колесить без дефектов 24 тысячи километров. И это еще не все.

Максим Манько, начальник лаборатории сертификационных и стендовых испытаний шин опытно-исследовательского цеха:

Сейчас проходит испытания по определению энергии разрушения шины, где плунжер диаметром 19 миллиметров давит центр шашки до того, пока шина не разрушится или не упрется в обод. Нагрузка порядка тонны до наступления предельного состояния.