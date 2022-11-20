«Пользуются спросом бюджетные марки». Рейтинг самых востребованных покрышек

Новости Беларуси. Стараются держать заданный курс и не тормозить наши предприятия. А крутые санкционные виражи рано или поздно заканчиваются и даже открывают новые финансовые пути, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главное испытание шины ждет все-таки на рынке. Отдаст ли покупатель свое предпочтение? По нашей просьбе продавцы авторынка составили рейтинг самых востребованных покрышек.

Пользуются спросом бюджетные марки, особенно отечественный производитель «Белшина», российские колеса и дешевые европейские марки: Matador, Сербия. Отлично в этом году продается Турция.

Александр Сенькин, продавец:

Michelin закрыл завод в России, остатки распродали. И все, больше нет, европейского практически не поступало. Я бы не сказал, что мы страдаем из-за этого, потому что есть всегда своего рода товар-заменитель.

Еще одно подтверждение того, что свято место пусто не бывает. И пока европейские производители думают, как решить вопрос с энергоносителями и логистикой, которая из-за санкций явно увеличивает стоимость их же товара, их же ниши быстро заполняют другие бренды. В такой ситуации белорусский производитель, конечно, не сбавляет обороты, даже если иногда и приходится перестраивать маршруты.

Андрей Каноник, начальник управления маркетинга предприятия по производству шин:

Из-за логических цепочек произошло удорожание этой продукции, что нам на руку. Не фактически шина подорожала, а доставка, проблемы с платежами. Поэтому мы их долю нарастили за счет того, что потеснили их. Отрабатываем новые рынки: Пакистан, Иран, Египет. Особенно зимняя наша шина в России, Беларуси, Армении, Азербайджане очень хорошо себя зарекомендовала. Зачем необходимо вовремя переобувать машину на зиму – читайте здесь. Смена летней резины на зимнюю для автомобиля с посадочным диаметром шин 15 дюймов обойдется в районе 600 рублей. Придется для комфорта езды захватить еще и «омывайку». А это минимум 5 рублей сверху.

Хватает резины, можно выбрать.

«Белшина» конкретно работает, нормальная резина, я ездил на шине зима-лето 4 года. По снегу идеально, я нигде не сидел в сугробах.

Все ставят. «Белшину» чаще и китайские. Хорошего качества «Белшина», хорошо балансируется. Теперь к сезону готовы. Оценку автомобилистам выставят и инспекторы ГАИ.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Всем автомобилистам рекомендуют уже сменить летние шины на зимние, с 1 декабря пройдут непосредственно рейдовые мероприятия. Следует помнить, что зимние шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства. За неисполнение требований законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до одной базовой величины. При повторном нарушении в течение года штраф уже составит от двух до пяти базовых величин.