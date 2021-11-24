Что Молодёжный парламент думает о ситуации на границе и как отучить белорусов от сквернословия? Итоги парламентской недели

Петр Орлов:

Здравствуйте! В эфире «Сенат». В этом выпуске расскажем о последних новостях с белорусско-польской границы, встрече с молодыми парламентариями и круглом столе в Совете Республике.

Тема номер один – ситуация на белорусско-польской границе. Об этом шла речь на совещании у главы государства, которое состоялось 16 ноября. Александр Лукашенко подчеркнул, что главное – защитить свою страну и не допустить прямых столкновений. Также на совещании обсуждались вопросы обеспечения беженцев гуманитарной помощью и всем необходимым.

К слову, все это время вместе с беженцами находятся представители власти. Тут с белорусской стороны организованы и медицинская помощь, и центр по вакцинации, а еще мобильная инфраструктура и ночлег.

Виктор Лискович в лагере беженцев: 70 тонн гуманитарной помощи роздано, вывозится мусор, работают медики. Подробности здесь.

Ситуацию на белорусско-польской границе также обсудили председатель Совета Республики и члены Молодежного парламента. Последние в свою очередь призывают Запад прекратить использовать беженцев в своих политических целях и всецело выполнять обязательства по миграционным вопросам.