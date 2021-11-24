Что Молодёжный парламент думает о ситуации на границе и как отучить белорусов от сквернословия? Итоги парламентской недели

Новости Беларуси. Рубрика «Сенат». Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рубрика «Сенат». Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Орлов:
Здравствуйте! В эфире «Сенат». В этом выпуске расскажем о последних новостях с белорусско-польской границы, встрече с молодыми парламентариями и круглом столе в Совете Республике.
Тема номер один – ситуация на белорусско-польской границе. Об этом шла речь на совещании у главы государства, которое состоялось 16 ноября. Александр Лукашенко подчеркнул, что главное – защитить свою страну и не допустить прямых столкновений. Также на совещании обсуждались вопросы обеспечения беженцев гуманитарной помощью и всем необходимым.
К слову, все это время вместе с беженцами находятся представители власти. Тут с белорусской стороны организованы и медицинская помощь, и центр по вакцинации, а еще мобильная инфраструктура и ночлег.
Виктор Лискович в лагере беженцев: 70 тонн гуманитарной помощи роздано, вывозится мусор, работают медики. Подробности здесь.
Ситуацию на белорусско-польской границе также обсудили председатель Совета Республики и члены Молодежного парламента. Последние в свою очередь призывают Запад прекратить использовать беженцев в своих политических целях и всецело выполнять обязательства по миграционным вопросам.
Илона Илларионова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мы действительно выступаем категорически против нагнетания той ситуации, которая происходит у наших западных границ. Наблюдаем уже на протяжении 9 дней за тем, в каких условиях, я бы выразилась так, даже не то что живут, а выживают эти бедные люди, беременные женщины, пожилые люди. Было наше обращение Молодежного парламента, в котором мы призывали западных политиков все-таки прекратить использовать этих людей в своих политических целях. И все-таки дать им то, чего они хотели. А хотели они не жить в палатке на границе двух стран. Они хотели лучшей жизни, которую им обещали. Поэтому мы, конечно же, хотим, чтобы все эти обещания были выполнены.
В ходе встречи молодые парламентарии также проинформировали спикера верхней палаты парламента об итогах своей работы и рассказали о планах на ближайшую перспективу.
В школах и вузах новый факультатив, в СМИ – социальная реклама: в Совете Республики обсудили, как отучить белорусов от сквернословия. Инициатива проведения площадки поступила от православной церкви. Эксперты и законодатели едины во мнении: в современном мире слово сродни оружию, а значит, необходима скоординированная работа по пресечению негативных явлений в языковой среде.
Митрополит Вениамин: если слово лживое, оно накладывает отпечаток на душу журналиста, который дает эту информацию. Читайте здесь.
Знать проблемы каждого работника в коллективе и оперативно подключаться к их разрешению – такую задачу поставила председатель Совета Республики Наталья Кочанова руководителям местной вертикали во время рабочей поездки в Новополоцк. На заседании горисполкома рассмотрели вопросы повышения качества идеологической работы и деятельности общественных организаций.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Работа с людьми, работа с населением – это одно из важных направлений в работе любого государственного органа, предприятия, организации. Там, где хорошо отлажена эта работа, там, конечно, у людей меньше вопросов.
Помимо заседания Наталья Кочанова также посетила ряд промышленных предприятий, где ответила на вопросы представителей трудовых коллективов. С вами был «Сенат» и я, Петр Орлов. До скорых встреч.