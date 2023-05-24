Азарёнок: «Будет только наш белорусский Президент и белорусская любовь. Сдавайтесь ей»

Социальная политика Президента – вызов глобальному Западу. На большом совещании по вопросам медицины Александр Лукашенко вновь продемонстрировал незыблемые принципы белорусского государства – забота о людях. И это сейчас может быть примером для всего человечества, скатывающегося в постмодернистский антигуманный морок. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Совещание у Президента по медицине было знаковым. Не профильным, совсем нет. Конечно, свои задачи получили врачи, министерства, ведомства. Но мы вновь увидели в разрезе, в проекции, в упор, в чем сила нашего лидера и белорусского государства. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

В одном романе есть эпизод. Отец и сын проваливаются в полынью. И чтобы спасти ребенка, резким толчком батя выкидывает его, сам резко отправляясь под воду. Так наш Президент из всех пучин раз за разом выталкивает Родину на берег – дыши, работай, люби и радуйся. Для начала, что ныне лежит на весах? О чем идет разговор? Что совершается ныне? Идет глобальный слом человечества. Поганые глобалисты закрывают проект «человек». Он признан нерентабельным. Он признан неперспективным. Так решил постмодернистский рынок.

Численность населения должна быть под контролем, потому что если посмотреть со стороны экономики, то как добиться устойчивого роста доходов на душу населения, когда у вас людей становится больше, а экономика не растет. Если численность населения будет сокращаться, к чему я бы стремился, то тогда, конечно, даже стабильная ситуация с экономическим ростом даст увеличение дохода на душу населения. Так что это моя позиция.

Григорий Азаренок:

Вы поняли, что сказала эта мразь? Вы видите это черное мурло мрака? Это отец Бориса Джонсона. Они все это говорят. Гейтсы, швабы, весь этот переплетенный клубок грязных шипящих змей. Своими дегенеративными глазками они смотрят на человечество и точат нож, они будут нас сокращать, они будут нас убивать. Гитлер – ангел с крылышками по сравнению с тем, что надвигается на нас. Не зря сказал глава СВР России Сергей Нарышкин.

Григорий Азаренок:

Рынок никакой не дикий, а вполне себе управляемый, направляемый – этот чудовищный монстр пожирает людей. В деревне живет 10 человек – ФАП не нужен, неэффективно. Доедут, если надо, бабульки до области. А вот рентабельно – высокие технологии, 3D-сердца печатать. Нет, говорит Батька, эта дрянь не пройдет. Как в ковид, он не прогибается под эти поганые тренды. Он заботится о каждом человеке. Можете много смеяться, можете оборжаться, либералы поганые, но своей вертикали Батька не позволит лечь в парадигмы постмодернистской тьмы. Он, представьте себе, народ любит. Писал Блок: так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Вы выхолощили в себе это чувство почвы и судьбы. Народный глас – он Божий глас, он чужд, он странен, дик для вас. А для Лукашенко народ – его родная стихия. Его космос. Его судьба. И он за него порвет любого. У него везде глаза и уши. Он знает обо всем и обо всех. С его опытом, с его силой от него ничего не скроешь. Если кто-то где-то думает, в том числе вражины с той стороны, что где-то найдете у него слабое место – нет, мрази, и еще раз нет. Ни одна западная разведка ничего с ним не сделает – не на того нарвались, не с тем решили в игры играть. Президент Беларуси: «Ребята, я никого не пожалею. А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь». Подробнее.