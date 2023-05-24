В Минске ужесточили контроль за нелегальными перевозками пассажиров

Новости Беларуси. Нелегальные пассажироперевозчики на особом контроле городских властей. Как показывает практика, некоторые маршрутчики не регистрируются в базе, но оказывают услуги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мингорисполкомом совместно с ГАИ и Транспортной инспекцией разработали шаги по принятию мер в отношении нелегальных перевозчиков. Проводятся рейды. Только с начала 2023 года в Минске восемь маршрутных такси были конфискованы и отправлены на штраф-стоянку. Вынесено первое решение суда по данному вопросу. Перевозчик был признан виновным. Он оплатил штраф в шесть тысяч рублей.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Местные органы власти всегда стоят на защите прав потребителей. Конечно же, нам важно, чтобы маршрутки, которые перевозят наших жителей и гостей столицы, были санкционированы, были правильно обустроены. И чтобы безопасность наших людей была обеспечена в полном объеме. Мы призываем всех маршрутчиков оказывать услуги легально, приходить, заявляться, регистрироваться в определенной базе. Жителей города Минска и не только относиться к своей жизни более внимательно и обязательно спрашивать документ, подтверждающий, что данный перевозчик является легальным.

Рейды будут продолжены. К городской инициативе присоединились Брест и Минская область.