«Я с вас шкуру сорву, но вы наведёте там порядок!» Лукашенко жёстко высказался о недочётах в здравоохранении

Новости Беларуси. Снижение качества медицинской помощи, простаивание дорогостоящего современного оборудования, вопросы излишней бюрократизации. Предметный разговор о работе системы здравоохранения 23 мая состоялся во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участниками стали более 50 человек: начиная от практикующих врачей и заканчивая губернаторами. Такой широкий состав объясним большим количеством довольно серьезных нареканий к работе здравоохранения. По поручению Александра Лукашенко в конце января 2023 года была создана независимая рабочая группа, которая, объехав всю страну, досконально изучила имеющиеся проблемы в отрасли. Потому соответствующий обстановке тон разговора был задан с первых минут совещания. Государство тратит огромные деньги на медицину: оборудование, лекарства, ремонт, зарплаты. И все это направлено в том числе на то, чтобы росло качество оказания медуслуг. И не только по тем направлениям, по которым уже привыкли с чувством выполненного долга докладывать профильные чиновники. Президент хорошо осведомлен о всех пробелах, которые специалисты привыкли замалчивать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На столе у меня материалы с подробными отчетами экспертной группы и контролирующих органов. Вы не думайте, что я поручил этой группе и все. У нас есть законы. Железобетонные законы, которые должны соблюдаться. И за единообразным и точным соблюдением законов в Беларуси осуществляет контроль прокуратура. У нас есть мощный контролирующий орган – не только от власти, но и от народа – Комитет государственного контроля. И они не по следам прошли, а параллельно посмотрели на ситуацию в здравоохранении. И доложили. И знаете, перелопатив эти материалы не единожды, что меня больше всего удивило? Что до сих пор есть вопиющие проблемы бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах, даже в педиатрических отделениях. Послушайте, но там же дети! Или это не ваши дети? Конечно, это не ваши дети! Но это мои дети. Где-то простаивает дорогостоящее современное оборудование. Куда смотрят губернаторы? Еще одна острая проблема – доступность и качество помощи на селе. Я вам никогда за село не прощу! Никогда! Запомните это. Прежде всего губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!