Прямой эфир

«Я с вас шкуру сорву, но вы наведёте там порядок!» Лукашенко жёстко высказался о недочётах в здравоохранении

23 мая 2023 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Снижение качества медицинской помощи, простаивание дорогостоящего современного оборудования, вопросы излишней бюрократизации. Предметный разговор о работе системы здравоохранения 23 мая состоялся во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я с вас шкуру сорву, но вы наведёте там порядок!» Лукашенко жёстко высказался о недочётах в здравоохранении-1

Его участниками стали более 50 человек: начиная от практикующих врачей и заканчивая губернаторами. Такой широкий состав объясним большим количеством довольно серьезных нареканий к работе здравоохранения. По поручению Александра Лукашенко в конце января 2023 года была создана независимая рабочая группа, которая, объехав всю страну, досконально изучила имеющиеся проблемы в отрасли. Потому соответствующий обстановке тон разговора был задан с первых минут совещания.  

Государство тратит огромные деньги на медицину: оборудование, лекарства, ремонт, зарплаты. И все это направлено в том числе на то, чтобы росло качество оказания медуслуг. И не только по тем направлениям, по которым уже привыкли с чувством выполненного долга докладывать профильные чиновники. Президент хорошо осведомлен о всех пробелах, которые специалисты привыкли замалчивать.  

«Я с вас шкуру сорву, но вы наведёте там порядок!» Лукашенко жёстко высказался о недочётах в здравоохранении-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
На столе у меня материалы с подробными отчетами экспертной группы и контролирующих органов. Вы не думайте, что я поручил этой группе и все. У нас есть законы. Железобетонные законы, которые должны соблюдаться. И за единообразным и точным соблюдением законов в Беларуси осуществляет контроль прокуратура. У нас есть мощный контролирующий орган – не только от власти, но и от народа – Комитет государственного контроля. И они не по следам прошли, а параллельно посмотрели на ситуацию в здравоохранении. И доложили. И знаете, перелопатив эти материалы не единожды, что меня больше всего удивило? Что до сих пор есть вопиющие проблемы бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах, даже в педиатрических отделениях. Послушайте, но там же дети! Или это не ваши дети? Конечно, это не ваши дети! Но это мои дети. Где-то простаивает дорогостоящее современное оборудование. Куда смотрят губернаторы? Еще одна острая проблема – доступность и качество помощи на селе. Я вам никогда за село не прощу! Никогда! Запомните это. Прежде всего губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!  

«Я с вас шкуру сорву, но вы наведёте там порядок!» Лукашенко жёстко высказался о недочётах в здравоохранении-7

Шла речь на совещании и о кадровых проблемах в медицине. Президент отметил, что, к примеру, в районах не задерживаются молодые специалисты. В частности целевики, пытающиеся найти всякого рода лазейки, дабы не отрабатывать по направлению. В этом вопросе глава государства поручил специалистам немедленно разобраться.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о медпомощи в деревнях: за село никогда не прощу
23 мая 2023 09:19

Лукашенко о медпомощи в деревнях: за село никогда не прощу

Во Дворце Независимости 23 мая обсуждают работу системы здравоохранения
23 мая 2023 08:36

Во Дворце Независимости 23 мая обсуждают работу системы здравоохранения

«Белавиа» открыла прямой рейс в Мурманск
23 мая 2023 08:28

«Белавиа» открыла прямой рейс в Мурманск