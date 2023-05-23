Лукашенко о медпомощи в деревнях: за село никогда не прощу

За село никогда не прощу. Никогда! Запомните это. Прежде всего губернаторы. Об этом Президент Беларуси заявил во вторник, 23 мая, на совещании по вопросам здравоохранения. По словам главы государства, одна из острых проблем – доступность и качество медицинской помощи на селе, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко потребовал от губернаторов навести в этом вопросе порядок. Отдельно Президент затронул тему оптимизации фельдшерско-акушерских пунктов, отметив, что прежде всего исходить нужно из интересов населения и целесообразности. «Закрывайте, оптимизируйте, никто не против», – сказал Лукашенко. – «Но вы же сначала комплексы на колесах завезите, которыми вы хотите заменить ФАПы [речь о передвижных медицинских комплексах. – прим.ред.], а потом закрывайте». Что касается экономии средств за счет оптимизации фельдшерско-акушерских пунктов, глава государства заявил, что затраты на их содержание не настолько большие, раз штат работников там маленький.

На примере Российской Федерации, где убрали такие медицинские учреждения на местах, а потом осознали ошибочность и попытались их вернуть, Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание на том, что оптимизация должна быть хорошо проанализирована.

Президент потребовал от ответственных за систему здравоохранения лиц обратить особое внимание на качественное оказание помощи.

«Я ни перед чем не остановлюсь, и порядок здесь будет наведен! Даже если половина из вас уйдет. Обнаглели до крайней степени. Бегают вокруг начальников от районного звена до Президента. Только их красиво умеем лечить. А обычные люди, которые содержат это все? Опуститесь на землю!» – обратился Президент к присутствующим.