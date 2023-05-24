Работает в лесхозе, занимается спортом и наукой – пообщались с победительницей конкурса «Мисс Минщина»
Новости Беларуси. Ольга Петрович из Борисова – обладательница титула «Мисс Минщина – 2023». Девушка работает в опытном лесхозе, занимается лесовосстановлением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ее хобби – спорт, фитотерапия, а еще наука.
С главной красавицей области познакомилась Анна Куртасова.
Вот в такой форме Ольга Петрович проводит трудовые будни. Девушка работает инженером по лесовосстановлению и мелиорации Борисовского опытного лесхоза. Она молодой специалист. В профессию шла осознанно.
Ольга Петрович, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Борисовского опытного лесхоза:
Когда стал вопрос о том, куда пойти учиться после школы, я просто решила сделать выбор в пользу того, что будет приносить мне удовольствие. В мою деятельность входит все, что касается восстановления лесов. То есть все, начиная от посадочного материала и заканчивая самим взрослением посадочного материала, который мы высаживаем.
Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза:
Девушка наделена интеллектом, умная. Стремится узнать новое, то, чего не знает в работе.
Подробности в видео.