Работает в лесхозе, занимается спортом и наукой – пообщались с победительницей конкурса «Мисс Минщина»

Ольга Петрович, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Борисовского опытного лесхоза:

Когда стал вопрос о том, куда пойти учиться после школы, я просто решила сделать выбор в пользу того, что будет приносить мне удовольствие. В мою деятельность входит все, что касается восстановления лесов. То есть все, начиная от посадочного материала и заканчивая самим взрослением посадочного материала, который мы высаживаем.