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Работает в лесхозе, занимается спортом и наукой – пообщались с победительницей конкурса «Мисс Минщина»

24 мая 2023 15:43
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Новости Беларуси. Ольга Петрович из Борисова – обладательница титула «Мисс Минщина – 2023». Девушка работает в опытном лесхозе, занимается лесовосстановлением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ее хобби – спорт, фитотерапия, а еще наука. 

С главной красавицей области познакомилась Анна Куртасова. 

Работает в лесхозе, занимается спортом и наукой – пообщались с победительницей конкурса «Мисс Минщина»-1

Вот в такой форме Ольга Петрович проводит трудовые будни. Девушка работает инженером по лесовосстановлению и мелиорации Борисовского опытного лесхоза. Она молодой специалист. В профессию шла осознанно. 

Работает в лесхозе, занимается спортом и наукой – пообщались с победительницей конкурса «Мисс Минщина»-4

Ольга Петрович, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Борисовского опытного лесхоза: 
Когда стал вопрос о том, куда пойти учиться после школы, я просто решила сделать выбор в пользу того, что будет приносить мне удовольствие. В мою деятельность входит все, что касается восстановления лесов. То есть все, начиная от посадочного материала и заканчивая самим взрослением посадочного материала, который мы высаживаем. 

Работает в лесхозе, занимается спортом и наукой – пообщались с победительницей конкурса «Мисс Минщина»-7

Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза: 
Девушка наделена интеллектом, умная. Стремится узнать новое, то, чего не знает в работе. 

Подробности в видео

# Конкурс красоты # общество # Ольга Петрович # Анна Куртасова # Егор Литвинов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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