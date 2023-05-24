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Торжественно и патриотично – в Минске 25 мая прозвучит последний звонок для столичных школьников

24 мая 2023 15:49
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Новости Беларуси. 25 мая для более чем 30 тысяч столичных школьников прозвучит последний звонок. Празднования пройдут не только торжественно и весело, но и патриотично, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Торжественно и патриотично – в Минске 25 мая прозвучит последний звонок для столичных школьников-1

Прощания со школой начнутся в 10 утра. Затем ребята вместе со своими учителями возложат цветы к мемориальным объектам. Самое масштабное – у стелы «Минск – город-герой». Для выпускников это уже стало доброй традицией. Завершатся празднования концертом в «Минск-Арене». Там для всех 11-классников выступят популярные белорусские исполнители, блогеры и известные медийные личности. 

Торжественно и патриотично – в Минске 25 мая прозвучит последний звонок для столичных школьников-4

Фото: сайт комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета 

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома: 
На каждом торжественном мероприятии, приуроченном к последнему звонку, будут участвовать представители государственных органов, представители государственной власти, депутатский корпус, медийные личности, знаковые личности для нашей республики, выдающиеся личности в спорте, культуре и общественной жизни. Поэтому те люди, которые достигли определенных успехов в жизни, для наших детей – это еще один пример, как строить свою дальнейшую жизнь. 

Торжественно и патриотично – в Минске 25 мая прозвучит последний звонок для столичных школьников-7

Отметим, в 2023 году в столице количество выпускников из девятых классов достигло почти 20 тысяч человек, одиннадцатых – более десяти. 

# Последний звонок # общество # Людмила Борисенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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