«Таможня барьеров не создаёт». Как устроены экономические границы ЕАЭС?

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Алена Сырова, СТВ:

С точки зрения таможни, изначально, когда ЕАЭС когда создавали, речь шла о том, чтобы не было разного рода барьеров, препятствий для торговли, чтобы формальности были максимально упрощены. Но каждый год, когда лидеры собираются, мы слышим, что те вопросы не решены – барьеры до сих пор существуют. По факту, так и есть? И кто у нас самый проблемный из партнеров?

Сергей Федоров, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:

Хочу подчеркнуть, что все таможенные службы в рамках Евразийского экономического союза руководствуются единым таможенным законодательством. У нас один таможенный кодекс ЕАЭС. И таможенники всех стран действуют по одинаковым правилам. Барьеры возникают и носят более экономический характер или иной отраслевой и так далее. С точки зрения таможенников ЕАЭС, у нас подход одинаковый. То есть таможня барьеров не создает. Она осуществляет только операции, которые помогают перемещать товары, ускоряют их. И, более того, создание единых подходов к совершению таможенных операций способствует росту товарооборота, в чем, наверное, доля заслуги таможенных органов (в том, что товарооборот растет).

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Коллеги, давайте быть объективны. Да, правила единые. Да, действительно, растаможка на любой точке таможенной границы ЕврАзЭС – вроде бы это единая таможенная территория, но мы не видим, что то же самое, тот же параллельный импорт – особый учет. Контроль доставки груза. Есть вопросы, но не надо уже замыливать проблемы. Особенно с учетом санкционной политики. На этом и проверяется крепость союзнических отношений. К сожалению, однозначности нет. И я думаю, что саммит предстоящий, во многом эти вопросы главы государств поставят на повестку дня.