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«Таможня барьеров не создаёт». Как устроены экономические границы ЕАЭС?

22 мая 2023 16:37
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Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

«Таможня барьеров не создаёт». Как устроены экономические границы ЕАЭС?-1

Алена Сырова, СТВ: 
С точки зрения таможни, изначально, когда ЕАЭС когда создавали, речь шла о том, чтобы не было разного рода барьеров, препятствий для торговли, чтобы формальности были максимально упрощены. Но каждый год, когда лидеры собираются, мы слышим, что те вопросы не решены – барьеры до сих пор существуют. По факту, так и есть? И кто у нас самый проблемный из партнеров? 

«Таможня барьеров не создаёт». Как устроены экономические границы ЕАЭС?-4

Сергей Федоров, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси: 
Хочу подчеркнуть, что все таможенные службы в рамках Евразийского экономического союза руководствуются единым таможенным законодательством. У нас один таможенный кодекс ЕАЭС. И таможенники всех стран действуют по одинаковым правилам. Барьеры возникают и носят более экономический характер или иной отраслевой и так далее. С точки зрения таможенников ЕАЭС, у нас подход одинаковый. То есть таможня барьеров не создает. Она осуществляет только операции, которые помогают перемещать товары, ускоряют их. И, более того, создание единых подходов к совершению таможенных операций способствует росту товарооборота, в чем, наверное, доля заслуги таможенных органов (в том, что товарооборот растет). 

«Таможня барьеров не создаёт». Как устроены экономические границы ЕАЭС?-7

Георгий Гриц, экономический аналитик: 
Коллеги, давайте быть объективны. Да, правила единые. Да, действительно, растаможка на любой точке таможенной границы ЕврАзЭС – вроде бы это единая таможенная территория, но мы не видим, что то же самое, тот же параллельный импорт – особый учет. Контроль доставки груза. Есть вопросы, но не надо уже замыливать проблемы. Особенно с учетом санкционной политики. На этом и проверяется крепость союзнических отношений. К сожалению, однозначности нет. И я думаю, что саммит предстоящий, во многом эти вопросы главы государств поставят на повестку дня. 

«Таможня барьеров не создаёт». Как устроены экономические границы ЕАЭС?-10

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Хотел бы подчеркнуть, что, во-первых, насколько этот параллельный импорт упал. Мы же об этом не говорим. Я думаю, что здесь, вы правильно сказали, большая часть информационной составляющей, идет информационная война. Это все понятно, я с этим согласен. Да, есть проблемы, но для этого и собираются главы государств ЕврАзЭС, чтобы обсудить эти проблемы. Динамику мы видим, она позитивная. И я думаю, что она будет сохраняться. Найдут решение. Да, есть проблемы, где их нет? 

Кирилл Казаков, СТВ: 
Опять же, политическое влияние тех же групп, элит, которые в этой стране управляют. Та же самая Армения. Понятное дело, что они сказываются на союзнических отношениях. Сегодняшнее заявление Пашиняна об ОДКБ: если не понравится, мы выйдем. Это из той же истории. 

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# ЕАЭС # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Сергей Федоров # Георгий Гриц # Сергей Дик # Фотофакт

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