«Это будет стимулировать бизнес». В Беларуси работают над законопроектом о предпринимательской деятельности

Новости Беларуси. В стране продолжается работа над законопроектом о предпринимательской деятельности. 22 мая в Палате представителей состоялось очередное заседание рабочей группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время обсуждения закона к парламентариям от представителей госорганов и бизнес-среды поступило порядка 150 различных предложений и замечаний. На данном этапе депутаты совместно с представителями КГК, Верховного Суда, Генпрокуратуры и профильных ведомств дорабатывают документ. Важно избежать двойных трактовок и решить спорные моменты. Новый закон должен упорядочить систему предпринимательской деятельности и создать конкурентную среду между различными формами малого бизнеса. Предполагается планомерный переход от индивидуальных предпринимателей к малым и средним юридическим коммерческим организациям.

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Правильная и равноправная конкуренция в одинаковых областях ведения бизнеса, ведения хозяйственной деятельности должна вкупе с правильным налогообложением давать тот необходимый результат, который мы планируем получить. Это и увеличение бюджета, и равные условия конкуренции. И в конечном счете это будет стимулировать бизнес, в том числе и к социальной ответственности.

По инициативе депутатского корпуса сейчас проходит общественное обсуждение законопроекта о предпринимательской деятельности. Диалоговые площадки уже прошли в регионах. На этой неделе обсуждать новации будут в столице. Депутаты планируют рассмотреть законопроект в первом чтении на ближайшей сессии.