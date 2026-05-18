Более 80 недель кряду – Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA

Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На вершине наша прима остается более 80 недель кряду.

Однако белоруска потеряла значительное количество очков из-за проигрыша на ранней стадии «тысячника» в Риме. Тем не менее, идущую второй Елену Рыбакину из Казахстана, землячка опережает на 1 225 баллов. На третьей позиции закрепилась полька Ига Швентек.

Что касается других наших спортсменок, то у Александры Саснович минус 6 пунктов и 126-е место. Ирина Шиманович опустилась на одну строчку и теперь идет 188-й. Виктория Азаренко, которая давно не играет в официальных турнирах, на данный момент 245-я.

Во главе мужского рейтинга находится триумфатор домашнего турнира в итальянской столице Янник Синнер. Дополнили сильнейшую тройку – испанец Карлос Алькарас и Александр Зверев из Германии. Лучший из представителей нашей страны – Эрик Арутюнян – располагается в шестой сотне топа.