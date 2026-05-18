Прямой эфир

Сборная Беларуси по футболу (U-19) разгромила Сан-Марино в матче квалификации ЧЕ

18 мая 2026 20:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футболисты сборной Беларуси, составленной из исполнителей до 19 лет, одержали крупную победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2027 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором матче квалификации наши парни на выезде не оставили шансов сверстникам из Сан-Марино и праздновали разгромную викторию – 6:0. Причем для такой результативности подопечным Сергея Сасновского хватило первого получаса игры. Голевые дубли оформили Захар Драчев и Андрей Луцкович, еще по разу отличились Ян Приемко и Сергей Живушко. Свои ворота соотечественники оставили на замке.

На данный момент белорусы возглавляют турнирную таблицу своей группы. Впереди – заключительная встреча с соперниками из Словакии, которая состоится в предстоящий четверг и во многом станет определяющей. Отметим, только победитель квартета получит повышение в классе и завоюет путевку в «лигу А».

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Более 80 недель кряду – Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA
18 мая 2026 20:38

Более 80 недель кряду – Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA

«МЛ Витебск» обыграл «Арсенал» в предпоследнем поединке 8-го тура ЧБ по футболу
18 мая 2026 11:57

«МЛ Витебск» обыграл «Арсенал» в предпоследнем поединке 8-го тура ЧБ по футболу

Горносько завоевала бронзу на первом этапе мирового Кубка вызова по художественной гимнастике
18 мая 2026 11:57

Горносько завоевала бронзу на первом этапе мирового Кубка вызова по художественной гимнастике

Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном
18 мая 2026 11:56

Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном

БАТЭ переиграл минское «Динамо» по пенальти и в шестой раз выиграл Кубок Беларуси по футболу
17 мая 2026 18:51

БАТЭ переиграл минское «Динамо» по пенальти и в шестой раз выиграл Кубок Беларуси по футболу

О чемпионате Европы среди борцов и схватке с турком – пообщались с Павлом Глинчуком и Игорем Петренко
17 мая 2026 18:34

О чемпионате Европы среди борцов и схватке с турком – пообщались с Павлом Глинчуком и Игорем Петренко

Белорусские гандболисты разгромили противников из Гонконга на международном турнире в Китае
16 мая 2026 19:03

Белорусские гандболисты разгромили противников из Гонконга на международном турнире в Китае

Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире «Кубок Будущего»
16 мая 2026 19:02

Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире «Кубок Будущего»

БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси по футболу в 6-й раз
16 мая 2026 19:02

БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси по футболу в 6-й раз

Белоруски завоевали две награды на чемпионате Европы по пулевой стрельбе (U-21)
16 мая 2026 19:01

Белоруски завоевали две награды на чемпионате Европы по пулевой стрельбе (U-21)

Белорусы остались без медалей в 3-й день второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
16 мая 2026 19:00

Белорусы остались без медалей в 3-й день второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Белорусы завоевали 5 медалей в первый день ЧЕ по самбо
16 мая 2026 19:00

Белорусы завоевали 5 медалей в первый день ЧЕ по самбо