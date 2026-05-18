Сборная Беларуси по футболу (U-19) разгромила Сан-Марино в матче квалификации ЧЕ

Футболисты сборной Беларуси, составленной из исполнителей до 19 лет, одержали крупную победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2027 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором матче квалификации наши парни на выезде не оставили шансов сверстникам из Сан-Марино и праздновали разгромную викторию – 6:0. Причем для такой результативности подопечным Сергея Сасновского хватило первого получаса игры. Голевые дубли оформили Захар Драчев и Андрей Луцкович, еще по разу отличились Ян Приемко и Сергей Живушко. Свои ворота соотечественники оставили на замке.

На данный момент белорусы возглавляют турнирную таблицу своей группы. Впереди – заключительная встреча с соперниками из Словакии, которая состоится в предстоящий четверг и во многом станет определяющей. Отметим, только победитель квартета получит повышение в классе и завоюет путевку в «лигу А».