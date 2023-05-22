Торговля в ЕАЭС выросла на 10% – много это или мало? Ответил экономический аналитик

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу « По существу » на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Алена Сырова, СТВ: Этим утром глава государства провел встречу с нашим послом в России. Помимо двусторонних отношений, глава государства отметил, что Дмитрий Крутой является представителем нашей страны на разного рода интеграционных площадках, в том числе и на площадке ЕАЭС. Мы говорим о том, что 24-25 мая в Москве пройдет II Евразийский форум. Дальше нас ждет заседание Высшего совета. Главы государств соберутся, подведут итоги. Начнем с показателей торговли. Эффективность принято оценивать по товарообороту и по этим цифрам. Что можно сказать? Много? Мало? Вроде мы видим, есть определенный рост – 10 %. Много это или мало для целого интеграционного объединения.

Георгий Гриц, экономический аналитик: Тренд, в общем-то, положительный. Тренд направлен на увеличение статуса монетизации евразийского союза как регионального союза. Но я бы обратил внимание, что, с моей точки зрения, надо со здоровой долей, может быть, пессимизма относиться к этим цифрам. Особенно с учетом последних событий – это 11-й или 12-й по счету пакет санкций коллективного Запада. Он направлен против стран, которые содействуют обхождению санкций. Я, по крайней мере, наблюдаю, что сегодня некоторые члены ЕврАзЭС, это своеобразная интрига, не только позитив, не только рост самодостаточный ЕврАзЭС как регионального перспективного союза, а я смотрю, что сегодня можно даже во многом ожидать уменьшения цифр. Потому что Казахстан уже поддерживает вроде как санкционную политику, Армения как-то идет. Поэтому саммит предстоит очень специфичный.

Кирилл Казаков, СТВ:

А может, все-таки играет роль политическая окраска, информационная призма, все новости склоняют через них. Почему? Смотрите, я совсем недавно читал про то, что якобы Китай хочет запустить железную дорогу в обход России, а потом оказывается, что таких вариантов, которые нарисовали западные идеологи, до десяти. И понятное дело, что используя этот феномен ЕврАзЭС, когда вход на территорию экономического союза на границе России и Китая, а выход где-то в районе белорусско-польской, пусть сейчас и закрыты границы, но существуют. Может быть, эти информационные сообщения и влияют на то, чтобы ослабить динамику развития?

Георгий Гриц:

Вы знаете, я союзник ЕврАзЭС, Союзного государства, самодостаточной белорусской экономики – тут нет вопросов. В то же время не нужен какой-то излишний оптимизм. Мы что, не видим, что Казахстан занял очень специфичную роль в нарушение обязательств перед ЕврАзЭС?

Кирилл Казаков:

Параллельный экспорт запретили, понятно.

Георгий Гриц:

Платежи те же самые.