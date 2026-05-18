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Миссия – сохранять память делом. В Брестской крепости работают российские волонтеры-реставраторы

18 мая 2026 19:09
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Миссия – сохранять память делом. В Брестской крепости уже вторую неделю работают российские волонтеры-реставраторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Студенты профильных вузов из Москвы и Санкт-Петербурга участвуют в восстановлении и консервации уникальной кирпичной кладки стен 44-го стрелкового полка.

Объединяет их не только профессиональный интерес, но и глубокое уважение к истории: молодые специалисты приезжают сюда уже второй год подряд, чтобы применить свои знания на практике и прикоснуться к героическому прошлому Цитадели.

Как сохраняют наследие и почему это важно – в репортаже Кристины Протосовицкой.

Миссия – сохранять память делом. В Брестской крепости работают российские волонтеры-реставраторы-2

От расположения 44-го стрелкового полка остались лишь руины. Это практически полностью разрушенное строение требует особого внимания. Без консервации время заберет то, что не уничтожила Великая Отечественная война. В арсенале международной команды реставраторов – новый кирпич для усиления. И аутентичный – из крепостной кладки. Со следами от пуль. Опаленный пламенем взрывающихся бомб.

Миссия – сохранять память делом. В Брестской крепости работают российские волонтеры-реставраторы-4

Евгений Киселев, мастер производственного обучения Санкт-Петербургской Академии реставрации и дизайна (Россия):
Кирпич неодинаковый, не новый, не ровный. Приходится подбирать, выбирать каждый кирпич. Студенты этим занимаются, я тоже этим занимаюсь У всех есть понятие какой кирпич подойдет.

Четверть века Евгений Киселев трудится над тем, чтобы вернуть или сохранить исторический облик знаковым объектам Санкт-Петербурга. Параллельно обучает молодое поколение в Академии реставрации и дизайна. Наставник строго следит, чтобы подопечные не нарушили главную заповедь – не навреди. И сам глубоко проникся героизмом Цитадели, в которой оказался впервые.

В Витебском районе реставрируют мемориал в честь героев Великой Отечественной войны.

Миссия – сохранять память делом. В Брестской крепости работают российские волонтеры-реставраторы-6

Евгений Киселев:
Когда начинаешь работать с объектом, начинаешь трепетно относиться к каждому процессу, этапу, процессу реставрации. Дедушка служил, медалей у него много: и за освобождение Польши, Киева.

В 2025 году в Брестской крепости трудилась только московская группа. И смена была всего неделю. В этом – миссию расширили: 8 человек и две недели работы.

Подробности в видео.

# Брестская крепость # Великая Отечественная война

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