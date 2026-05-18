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Баскетболисты «МИНСКА» обыграли «Борисфен»

18 мая 2026 20:39
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Баскетболисты «МИНСКА» обыграли «Борисфен» в пятом поединке полуфинальной серии и вышли в титульное противостояние чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины выдали яркую борьбу и на определение сильнейшего потребовалось максимальное количество матчей. Решающая дуэль состоялась сегодня в нашей столице. И, традиционно, подарила немало захватывающих моментов. Хозяева завладели преимуществом со старта встречи и к большому перерыву обеспечили себе перевес в 11 баллов.

После возобновления игры гости активизировали атакующий компонент и оставили за собой третью четверть. Но в заключительном отрезке столичная команда вернула инициативу себе, полностью контролировала ход поединка и не подпускала могилевчан к своим владениям, благодаря чему довели разницу в счете до 23 баллов.

Как итог, виктория с результатом 83:60 осталась за командой «МИНСК», а вместе с ней и пропуск в финальное противостояние национального первенства.

# Баскетбол

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